Ankaragücü de Artık Listede! Bakanlık Uyardı, Hepsi Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, bir çocuk giysisini daha sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle piyasadan toplatıp arzını dahi yasakladı. Mkek Ankaragücü Spor markasının sweatshirtünde "boğulma" tehlikesi olduğu belirtildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Ankaragücü de Artık Listede! Bakanlık Uyardı, Hepsi Toplatılıyor

Aylardır Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurduğu taklit ve tağşiş vakalarıyla ülkede gıda güvenliği konusunda endişe artmışken, Ticaret Bakanlığı da giysi üretiminde yapılan usulsüzlükleri birer birer açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde yaptığı son bildiriminde, bir çocuk giysisinin daha sağlığa zarar olduğu belirtildi.

PİYASAYA ARZI DA YASAKLANDI

Bakanlığın açıklamasına göre; Mkek Ankara Gücü Spor Hizmetleri şirketinin "Mkek Ankaragücü Spor" markasının bir ürünü için uyarı verildi. Bu doğrultuda markanın lacivert bükümlü sweatshirtünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Ankaragücü de Artık Listede! Bakanlık Uyardı, Hepsi Toplatılıyor - Resim : 1

Bakanlık, 7223 Sayılı Kanun gereğince 17 Mart 2025 tarihli kararına sebep olarak, ürünün yapısı sebebiyle boğulma riski taşımasını gösterdi. Sweatshirtteki kordonun 17 santimetre olarak ölçüldüğü belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Ticaret Bakanlığı Ürün Çocuk
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