Trabzonspor ve Ankaragücü'nden Sonra Bir Şok Daha! Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş'a Yasak

Ticaret Bakanlığı, Trabzonspor ve Ankaragücü'nün ardından Beşiktaş'ın bir ürünü için de yasak kararı aldı. Sağlığa zararlı bir çocuk ürünü olan sweatshirt'ün güvensiz bir ürün olduğu belirtilirken, ebeveynlere dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Trabzonspor ve Ankaragücü'nden Sonra Bir Şok Daha! Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş'a Yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ekim 2024'ten beri açıkladığı, gıdada taklit veya tağşiş yapan işletmelerin ifşa edildiği listeler vatandaşın gıda güvenliğine yönelik güvenine darbe vururken, Ticaret Bakanlığı da insan sağlığına karşı risk oluşturan ürünleri açıklamaya devam ediyor. Bu ürünler arasında bazı futbol kulüplerinin kıyafetleri olması ise dikkat çekiyor. Daha önce Trabzonspor'un resmi alışveriş sitesi TS Club ve Ankaragücü Store'larda satılan bazı ürünlerde sağlığa zararlı ürünlerin olduğunu bildiren bakanlık, bir kulübü daha işaret etti.

BOĞMA RİSKİ TAŞIYOR

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı son bildirimde, üç büyük futbol kulübünden olan Beşiktaş'ın Kartal Yuvası adlı mağazalarında satışa çıkarılan bir sweatshirt de yer aldı. Kulübün resmi alışveriş sitesi Kartal Yuvası'nda satılan ve çocuk giyim bölümünde bulunan ürünün fiyatının bin 199 TL olduğu belirtiliyor. Bakanlık, sağlığa riskli olan bu ürün hakkındaki kararını da açıkladı.

Trabzonspor ve Ankaragücü'nden Sonra Bir Şok Daha! Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş'a Yasak - Resim : 1

Söz konusu kıyafetin hem satışını yasaklayan hem de piyasadan toplatma kararı alan bakanlık, ürüne yönelik güvensizlik sebebine ilişkin, "Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: 'Küçük çocuk amacı ile giysiler şapka, üst göğüs veya boyun bölgesinde büzme ipi, fonksiyonel kordonlar veya dekoratif kordon içerecek şekilde tasarlanmamalıdır, üretilmemelidir.' maddesine aykırılık" açıklamasında bulundu.

STOKLAR TÜKENMİŞ

Bu sweatshirtün hakkında "Hepsi satıldı" ifadesiyle, online mağazalarda tamamen tükendiği fark edildi. Beşiktaşlı çocukların yoğun olarak talep ettiği bir ürün olduğu anlaşılan kıyafetin boğulma tehlikesi yarattığının tespit edilmesiyle ebeveynlere dikkatli olma uyarısı yapıldı. Artık piyasada satışta olmayacak ürünü satın alan kişilerin de kullanmaması gerektiği ifade edildi.

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