Erzurum’da Korkunç Cinayet! Genç Kadının Cansız Bedeni Bagajdan Çıktı

Erzurum’da dün gece yaşanan olayda, 21 yaşındaki Ali Osman Buzlak, düğün hazırlıkları yaptığı resmi nikahlı eşi 24 yaşındaki Hatice Agcakale Buzlak’ı otomobilde boğarak öldürdü. Cinayetin ardından bir şişeyle boğazını ve bileklerini keserek intihar etmeye çalışan Buzlak, polis ekiplerince ağır yaralı halde bulundu.

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Erzurum’da Korkunç Cinayet! Genç Kadının Cansız Bedeni Bagajdan Çıktı

Olay, Erzurum Şehir Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otomobilde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. 21 yaşındaki Ali Osman Buzlak, düğün hazırlıkları yaptığı resmi nikahlı eşi 24 yaşındaki Hatice Agcakale Buzlak’ı boğarak öldürdü. Ardından genç kadının cansız bedenini aracın bagajına yerleştirdi.

BAGAJDAN KADIN CESEDİ ÇIKTI

Bir süre şehirde otomobiliyle dolaşan Buzlak, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde aracının direksiyonunda hareketsiz bir halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Buzlak’ın aracında yapılan aramada, bagajda Hatice Agcakale Buzlak’ın cansız bedeni ortaya çıktı.

Erzurum’da Korkunç Cinayet! Genç Kadının Cansız Bedeni Bagajdan Çıktı - Resim : 1

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından genç kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tedavisi tamamlanan Ali Osman Buzlak ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan Buzlak, bugün adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, çiftin bir süre önce resmi nikah kıydıkları ve yakın zamanda düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA

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