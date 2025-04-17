Babası Eşcinsel Olduğu İçin Öldürmüştü! 17 Yıldır Görülen 'Ahmet Yıldız' Davasından Yine Adalet Çıkmadı
2008'de babası tarafından eşcinsel olduğu için öldürülen Ahmet Yıldız'ın duruşmasından bugün de adalet çıkmadı. 17 yıldır süren davanın bir sonraki duruşması 25 Aralık'a ertelendi.
2008'de eşcinsel olduğu için babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız'ın davasının bir sonraki duruşması bugün Kartal Anadolu Adliyesi, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 12.00'de görüldü.
Davanın 17. yılında görülen 41. duruşmasında mahkeme heyeti; avukatların, Ahmet Yıldız’ın annesinin ve kız kardeşlerinin dinlenilmesi taleplerini reddetti.
Savcı, Ahmet Yıldız’ın babası sanık Yahya Yıldız hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamını talep etti. Mahkeme, yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Aralık 2025’e erteledi.
Kaynak: KaosGL.org
Son Güncelleme: