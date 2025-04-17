İş Arayanlar Dikkat! 90 İtfaiye Eri Alınacak

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından yoksun bulunmaması, belirli suçlardan mahkûm olmamış olması, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması ve görevini yapmasına engel akıl hastalığının olmaması gerekiyor.

ADAYLARDAN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması ve 2024 yılı KPSS'de (B grubu) ilgili puan türünden yeterli puanı almış olması isteniyor. Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda ise en az 1.60 metre boy şartı bulunuyor. Ayrıca boy ile kilo arasında ±10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekiyor. Adayların sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması ve (C) sınıfı sürücü belgesine sahip bulunması da şartlar arasında yer alıyor.

BAŞVURU SÜRECİ 20 MAYIS’TA BAŞLAYACAK

Başvurular, 20 Mayıs 2025 ile 26 Mayıs 2025 tarihleri arasında şahsen yapılacak. Adayların, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Ata Eğitim Merkezi’ne başvurmaları gerekiyor. Başvuru merkezi; Halkkent Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı No:3, Toroslar/Mersin adresinde, 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

GEREKLİ BELGELER VE FORM NEREDEN ALINACAK?

Başvuru sırasında adaylardan T.C. kimlik belgesi, mezuniyet belgesi, sürücü belgesi, 2 adet biyometrik fotoğraf, KPSS sonuç belgesi ve www.mersin.bel.tr adresinden temin edilecek başvuru formu talep edilecek.

SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

Yazılı sınav 17 Haziran 2025 tarihinde saat 09.30’da Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Uygulamalı sınavlar ise 18-27 Haziran 2025 tarihleri arasında İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR 30 MAYIS’TA DUYURULACAK

KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puana sahip adaylardan oluşan 5 katı kadar başvuru sahibi sınava katılmaya hak kazanacak. Sınav giriş belgeleri ve aday listeleri 30 Mayıs 2025 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, detaylı bilgilere belediyenin resmi web sitesinden ulaşabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi