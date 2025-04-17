Zirai Dondan Sadece O Meyve Ağaçları Etkilenmedi! Kayısı Yerine Artık Onu Yetiştirecek

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Esenli-Yukarı Örükçü mevkiinde yer alan 105 dönümlük badem bahçesi ise zirai dona rağmen zarar görmeden ayakta kaldı. Üretici Salih Özdemir’in kayısıya alternatif olarak yetiştirdiği badem ağaçlarında herhangi bir hasar oluşmadığı gözlemlendi.

“NE AĞAÇ NE MEYVE ZARAR GÖRDÜ”

2019 yılında kayısıya alternatif ürün olarak badem yetiştiriciliğine başlayan Özdemir, don olayının ardından bahçesinde yaptığı kontrollerde ağaç ve meyvelerde hiçbir olumsuzluk tespit etmedi. Bahçede yaptığı incelemeler sonucunda zarar oluşmadığını belirten üretici, bu durumun kendisine umut verdiğini dile getirdi.

TÜM KAYSILARI SÖKMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Don felaketinin ardından yaşadığı kayıpları değerlendiren Özdemir, önümüzdeki süreçte önemli bir karar alabileceğini ifade etti. Eğer bu yıl da badem üretiminde olumlu sonuç alırsa, gelecek yıl mevcut kayısı ağaçlarını sökerek tamamen badem üretimine geçmeyi planladığını söyledi.

ÜRETİCİLER ALTERNATİF ÜRÜNLERE YÖNELİYOR

Malatya’da yaşanan don olaylarının kayısı üreticilerini zora sokması, alternatif tarım ürünlerine olan ilgiyi de artırıyor. Badem gibi soğuk hava koşullarına daha dayanıklı ürünler, bölgedeki üreticiler için yeni bir geçim kapısı olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tür değişimlerin iklim değişikliğine karşı tarımda direnç oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA