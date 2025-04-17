Uygun Fiyatlı Alışveriş Dönemi Tarihe Karışıyor! Son Tarih 25 Nisan: Büyük Zam Geliyor

GÜMRÜK MUAFİYETİ SONA ERİYOR, VERGİ YÜKÜ ARTIYOR

ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen bazı ürünlerde vergi oranlarını yüzde 145'e kadar yükseltirken, 800 dolar altı ürünler için geçerli olan gümrük muafiyetinin de 2 Mayıs itibarıyla kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu gelimeyle birlikte, günlük milyonlarca düşük fiyatlı paketin maliyetini doğrudan etkileyecek.

Elektrikli araç ve enjektör gibi belirli ürünlerde ise vergi oranlarının yüzde 245’e kadar çıktığı bildiriliyor.