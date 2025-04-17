Uygun Fiyatlı Alışveriş Dönemi Tarihe Karışıyor! Son Tarih 25 Nisan: Büyük Zam Geliyor
ABD’nin Çin kaynaklı ürünlere uygulamaya başladığı yüksek gümrük vergileri, dijital alışveriş dünyasında fiyat artışlarını beraberinde getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Çin merkezli e-ticaret devleri Temu ve Shein, artan maliyetler nedeniyle ABD pazarında fiyatlarına zam yapacaklarını açıkladı.
Şirketlerin yaptığı ortak açıklamalarda, vergi yükünün operasyonel giderleri ciddi şekilde artırdığına dikkat çekilirken, bu durumun fiyatlara yansıtılmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi. Zamlı fiyatların 25 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.
GÜMRÜK MUAFİYETİ SONA ERİYOR, VERGİ YÜKÜ ARTIYOR
ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen bazı ürünlerde vergi oranlarını yüzde 145'e kadar yükseltirken, 800 dolar altı ürünler için geçerli olan gümrük muafiyetinin de 2 Mayıs itibarıyla kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu gelimeyle birlikte, günlük milyonlarca düşük fiyatlı paketin maliyetini doğrudan etkileyecek.
Elektrikli araç ve enjektör gibi belirli ürünlerde ise vergi oranlarının yüzde 245’e kadar çıktığı bildiriliyor.
UCUZ ALIŞVERİŞ TARİHE Mİ KARIŞIYOR?
Temu ve Shein’in fiyatlarını eş zamanlı olarak artırması, bu platformları yoğun olarak kullanan Amerikalı tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, özellikle uygun fiyat arayışında olan düşük gelirli grupların alışveriş tercihlerinin değişebileceği uyarısında bulunuyor. Yeni vergi rejimiyle birlikte, ABD’de ucuz ürün döneminin sonuna gelinmiş olabileceği belirtiliyor.