Erken Emeklilik Detayları Ortaya Çıktı! Bu Kişiler için Primlerin Üçte Birini Devlet Karşılayacak

Yeni uygulamayla birlikte ev kadınlarının prim ödemeleri kolaylaştırılacak. Aile Yılı çerçevesinde devreye alınacak destek kapsamında, isteğe bağlı sigorta sistemine katılan kadınların prim yükünün üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Halihazırdaki rakamlar dikkate alındığında, bu katkı aylık ortalama 2.774 TL’ye ulaşacak.

BAĞ-KUR STATÜSÜYLE SİSTEME DAHİL OLUNACAK

İsteğe bağlı sigorta ödemesi yapan ev kadınları, Bağ-Kur kapsamına alınacak. Böylece sadece emeklilik hakkı değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden faydalanma imkânı da sunulacak. Sigorta kapsamındaki kadınlar kadar aile bireyleri de bu hizmetlerden yararlanabilecek.

15 YIL PRİM YETERLİ OLACAK

Sisteme dahil olan ev kadınlarının emekli olabilmeleri için 5.400 prim gününü tamamlamaları yeterli olacak. Bu süre yaklaşık 15 yıla denk geliyor. Daha önce sosyal güvencesi bulunmayan ya da eksik günü olan kadınlar, bu sistem aracılığıyla eksik prim günlerini tamamlayarak emeklilik yolunu açabilecek.

ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK AVANTAJI GELİYOR

Çocuk sahibi kadınlara yönelik özel düzenlemeler de gündemde. Çocuk büyütme süreci boyunca prim kazanımı sağlayacak bir sistem üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda her çocuk için ek prim günleri eklenecek, böylece emeklilik yaşı öne çekilebilecek. Çocuk sayısına göre kazanılacak avantajların da artması planlanıyor.

DOĞUMDAN ÖNCEKİ DÖNEMLER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Doğum borçlanmasına ilişkin mevcut uygulamalarda da genişlemeye gidilmesi hedefleniyor. Sigortalılık başlangıcından önce doğan çocuklar için de prim borçlanması yapılabilmesinin önü açılacak. Bu adım, binlerce annenin sigorta başlangıcını daha erken bir tarihe çekmesini sağlayarak, emekliliğe daha kısa sürede ulaşmasını mümkün kılacak.

Yeni sistemin detayları ve başvuru süreci önümüzdeki dönemde netleşecek. Uygulama hayata geçtiğinde milyonlarca ev kadını hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de emeklilik hakkına sahip olacak.

Kaynak: Haber Merkezi