Erken Emeklilik Detayları Ortaya Çıktı! Bu Kişiler için Primlerin Üçte Birini Devlet Karşılayacak

Ev kadınlarına yönelik sosyal güvence ve emeklilik fırsatlarını içeren yeni düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilecek uygulama kapsamında, 18 yaşından büyük ve Türkiye’de ikamet eden ev kadınları isteğe bağlı sigorta sistemiyle sosyal güvenceye kavuşacak. Düzenli olarak prim ödeyen kadınların emeklilik hakları da garanti altına alınacak.

Erken Emeklilik Detayları Ortaya Çıktı! Bu Kişiler için Primlerin Üçte Birini Devlet Karşılayacak

Yeni uygulamayla birlikte ev kadınlarının prim ödemeleri kolaylaştırılacak. Aile Yılı çerçevesinde devreye alınacak destek kapsamında, isteğe bağlı sigorta sistemine katılan kadınların prim yükünün üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Halihazırdaki rakamlar dikkate alındığında, bu katkı aylık ortalama 2.774 TL’ye ulaşacak.

BAĞ-KUR STATÜSÜYLE SİSTEME DAHİL OLUNACAK

İsteğe bağlı sigorta ödemesi yapan ev kadınları, Bağ-Kur kapsamına alınacak. Böylece sadece emeklilik hakkı değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden faydalanma imkânı da sunulacak. Sigorta kapsamındaki kadınlar kadar aile bireyleri de bu hizmetlerden yararlanabilecek.

Erken Emeklilik Detayları Ortaya Çıktı! Bu Kişiler için Primlerin Üçte Birini Devlet Karşılayacak - Resim : 1

15 YIL PRİM YETERLİ OLACAK

Sisteme dahil olan ev kadınlarının emekli olabilmeleri için 5.400 prim gününü tamamlamaları yeterli olacak. Bu süre yaklaşık 15 yıla denk geliyor. Daha önce sosyal güvencesi bulunmayan ya da eksik günü olan kadınlar, bu sistem aracılığıyla eksik prim günlerini tamamlayarak emeklilik yolunu açabilecek.

ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK AVANTAJI GELİYOR

Çocuk sahibi kadınlara yönelik özel düzenlemeler de gündemde. Çocuk büyütme süreci boyunca prim kazanımı sağlayacak bir sistem üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda her çocuk için ek prim günleri eklenecek, böylece emeklilik yaşı öne çekilebilecek. Çocuk sayısına göre kazanılacak avantajların da artması planlanıyor.

Erken Emeklilik Detayları Ortaya Çıktı! Bu Kişiler için Primlerin Üçte Birini Devlet Karşılayacak - Resim : 2

DOĞUMDAN ÖNCEKİ DÖNEMLER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Doğum borçlanmasına ilişkin mevcut uygulamalarda da genişlemeye gidilmesi hedefleniyor. Sigortalılık başlangıcından önce doğan çocuklar için de prim borçlanması yapılabilmesinin önü açılacak. Bu adım, binlerce annenin sigorta başlangıcını daha erken bir tarihe çekmesini sağlayarak, emekliliğe daha kısa sürede ulaşmasını mümkün kılacak.

Yeni sistemin detayları ve başvuru süreci önümüzdeki dönemde netleşecek. Uygulama hayata geçtiğinde milyonlarca ev kadını hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de emeklilik hakkına sahip olacak.

Efor Çay ile Çaykur Arasında 281 Milyon Liralık Dev Anlaşma! İmzalar AtıldıEfor Çay ile Çaykur Arasında 281 Milyon Liralık Dev Anlaşma! İmzalar AtıldıEkonomi

Politika Faizi En Yüksek Ülkeler Ortaya Çıktı: Türkiye Sıralaması ŞaşırttıPolitika Faizi En Yüksek Ülkeler Ortaya Çıktı: Türkiye Sıralaması ŞaşırttıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emekli SGK Primi Sigorta prim desteği
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
CHP’den Zirai Don İçin Acil Çağrı, ‘Borçları Erteleyin’ CHP’den Zirai Don İçin Acil Çağrı, ‘Borçları Erteleyin’
Avrupa Merkez Bankası'ndan Flaş Faiz Kararı Avrupa Merkez Bankası'ndan Flaş Faiz Kararı
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı
İslam Memiş Tarih Verdi: 2 Bin Lira Birden Artacak İslam Memiş Tarih Verdi: 2 Bin Lira Birden Artacak
Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Tek Tek Açıklandı Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak?
Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
Ne Yaptın WhatsApp! Mesajını Başkasına Okutanlar Şimdi Yandı: Üçüncü Mavi Tik Geliyor Ne Yaptın WhatsApp! Mesajını Başkasına Okutanlar Şimdi Yandı: Üçüncü Mavi Tik Geliyor