Efor Çay ile Çaykur Arasında 281 Milyon Liralık Dev Anlaşma! İmzalar Atıldı
Efor Çay, bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) arasında 281 milyon 160 bin TL tutarında taş kömürü satış anlaşması imzalandığını açıkladı. Söz konusu gelişme, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Efor Çay tarafından yapılan açıklamada, “Şirketimizin bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Çaykur ile taş kömürü satış anlaşması yapılmıştır. Satış bedeli 281.160.000 TL’dir.” denildi. Anlaşmanın detaylarına ilişkin başka bilgiye yer verilmedi.
YILLIK SATIŞ HASILATI 6,7 MİLYAR TL’Yİ AŞTI
Efor Çay’ın 2024 yılına ait mali tablolarına göre şirketin yıllık satış hasılatı 6,73 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Finansal tablo dipnotlarında yer alan bilgilere göre, Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. 8 Mart 2019 tarihinde kuruldu.
Şirketin faaliyet alanları arasında tarım ve orman ürünlerinde kullanılan gübre ve yardımcı malzemelerin yanı sıra kömür üretimi, paketleme, ithalat ve ihracat faaliyetleri yer alıyor.
EFOR GÜBRE’NİN FAALİYET ALANI GENİŞ
Tarım sektörü için önemli girdilerden biri olan gübrenin yanı sıra, enerji sektörüne yönelik kömür ticareti de yapan Efor Gübre, bu kapsamda gerçekleştirdiği anlaşmalarla faaliyet alanını çeşitlendirmeye devam ediyor. Çaykur ile yapılan bu yeni anlaşmanın, şirketin sektördeki ticari ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor.