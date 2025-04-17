Efor Çay ile Çaykur Arasında 281 Milyon Liralık Dev Anlaşma! İmzalar Atıldı

EFOR GÜBRE’NİN FAALİYET ALANI GENİŞ

Tarım sektörü için önemli girdilerden biri olan gübrenin yanı sıra, enerji sektörüne yönelik kömür ticareti de yapan Efor Gübre, bu kapsamda gerçekleştirdiği anlaşmalarla faaliyet alanını çeşitlendirmeye devam ediyor. Çaykur ile yapılan bu yeni anlaşmanın, şirketin sektördeki ticari ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor.