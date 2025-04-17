Politika Faizi En Yüksek Ülkeler Ortaya Çıktı: Türkiye Sıralaması Şaşırttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısında sürpriz bir kararla politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Bu hamle, Türkiye’yi küresel faiz liginde ikinci sıraya taşıdı. Peki, dünyada politika faizinin en yüksek olduğu ülkeler hangileri ve Türkiye bu sıralamada nerede? İşte ayrıntılar...

Politika Faizi En Yüksek Ülkeler Ortaya Çıktı: Türkiye Sıralaması Şaşırttı

Trading Economics verilerine göre, Nisan 2025 itibarıyla politika faizi en yüksek ülke yüzde 59,39 ile Venezuela. Güney Amerika ülkesini, yüzde 46’lık faiz oranıyla Türkiye izliyor. Ekonomistlerin faizde değişiklik beklemediği bir ortamda gelen bu artış, Türkiye’yi lider Venezuela’ya bir adım daha yaklaştırdı. Üçüncü sırada ise yüzde 35’lik politika faiziyle, ekonomik zorluklarla boğuşan Zimbabve yer alıyor.

ARJANTİN GERİLEDİ

Yıllardır ekonomik krizlerle anılan Arjantin, yeni yönetimle birlikte faiz politikasında farklı bir yol izliyor. Javier Milei hükümeti, IMF ile yaptığı anlaşmalar ve kur baskısını azaltan adımlarla politika faizini yüzde 29’a çekti. Bu oran, Arjantin’i faiz sıralamasında dördüncü konuma yerleştirdi.

Politika Faizi En Yüksek Ülkeler Ortaya Çıktı: Türkiye Sıralaması Şaşırttı - Resim : 1

EN DÜŞÜK FAİZ İSVİÇRE’DE

Küresel çapta en düşük politika faizine sahip ülke ise İsviçre. Yüzde 0,25’lik oranıyla listenin sonunda yer alan Avrupa ülkesini, aynı oranla Fiji, yüzde 0,5 ile Japonya ve yüzde 0,77 ile Kamboçya takip ediyor. Bu ülkeler, düşük faiz politikalarıyla ekonomik istikrarı korumayı hedefliyor.

Politika Faizi En Yüksek Ülkeler Ortaya Çıktı: Türkiye Sıralaması Şaşırttı - Resim : 2

TÜRKİYE’NİN YERİ NE ANLATIYOR?

TCMB’nin faiz artışı, enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrar arayışının bir yansıması olarak görülüyor. Ancak Türkiye’nin Venezuela gibi yüksek faiz liginde ikinci sırada yer alması, ekonomik politikaların küresel çapta dikkatle izlenmesine neden oluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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