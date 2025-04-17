Vergiye 'Af' Var mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi

Kamuoyunda bakanlığın ‘vergi affı’ ve ‘yeniden yapılandırma paketi’ hazırlığı içinde olduğu iddiaları yayılırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında söz konusu iddialar yalanlandı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi çıkarılacağına" ilişkin iddialara yanıt verilen açıklamada, “Bugün bazı yayın organlarında yer bulan 'vergi affı' ve 'yeni yapılandırma paketi' ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır” denildi.

'KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK...'

Bakanlığın bu konuda hiçbir çalışmasının olmadığının altının çizildiği açıklamada, “Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir. Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA