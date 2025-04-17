SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor
Vergi ve prim borcu bulunan milyonlarca kişi için yeni bir yapılandırma düzenlemesi gündemde. Ekonomik zorluklar nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan esnaf, küçük işletmeler, Bağ-Kur’lular ve SGK prim borcu olanlara yönelik hazırlanan düzenlemede devletin bu kez daha seçici davranacağı belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yapılandırma paketinin, önceki aflara kıyasla daha dar kapsamlı olacağı ve özellikle tahsilatı zorlaşan borçlara odaklanacağı ifade ediliyor.
GECİKME FAİZLERİ SİLİNECEK, BORÇLAR TAKSİTLENDİRİLECEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen yapılandırma kapsamında, geçmiş yıllara ait vergi ve SGK prim borçlarına ödeme kolaylığı getirilecek. Düzenleme ile gecikme cezaları ve faizler silinecek, ana borçlar ise taksitlendirilecek. Böylece borçlular hem ödemelerini daha rahat yapabilecek hem de sicil açısından önemli bir rahatlama yaşayacak.
YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?
Yeni vergi affının, Gelir ve Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve SGK prim borçlarını kapsayacağı belirtiliyor. Ayrıca, belediyelere olan borçlar ile serbest meslek sahiplerinin ve küçük işletmelerin geçmiş borçlarının da yapılandırma kapsamında değerlendirileceği öngörülüyor. Bu doğrultuda, kapsam geniş görünse de uygulamanın tahsilatı güçleşmiş borçlar üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.
BAĞ-KUR’LULAR İÇİN GENİŞLETİLMİŞ BİR DÜZENLEME BEKLENTİSİ
Özellikle Bağ-Kur’lu vatandaşların 2021 sonrası dönemine ait prim borçlarıyla ilgili umutlu bekleyişi sürüyor. 1 Mayıs 2021 sonrası dönemi kapsayacak bir yapılandırma talebi öne çıkarken, eski prim tutarlarıyla ödeme imkânı da düzenleme kapsamında değerlendiriliyor.
MECLİS TAKVİMİ VE YASALAŞMA SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Yeni yapılandırma paketine ilişkin yasa teklifinin önümüzdeki aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Teklifin kabul edilmesiyle birlikte düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanacak ve başvuru süreci resmen başlamış olacak. Henüz net bir tarih açıklanmasa da, hükümet kaynaklarından gelen sinyaller, düzenlemenin kısa süre içinde gündeme geleceğini gösteriyor.
ESNAFA VE KÜÇÜK İŞLETMELERE RAHAT NEFES
Yeni yapılandırma paketi, özellikle borç yükü altında ezilen esnaf ve küçük işletmeler açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Faiz yükünden kurtulmak ve borçlarını taksitlendirme imkânı elde etmek isteyen binlerce işletmenin, düzenlemenin yürürlüğe girmesini beklediği belirtiliyor.