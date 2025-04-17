SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor

GECİKME FAİZLERİ SİLİNECEK, BORÇLAR TAKSİTLENDİRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen yapılandırma kapsamında, geçmiş yıllara ait vergi ve SGK prim borçlarına ödeme kolaylığı getirilecek. Düzenleme ile gecikme cezaları ve faizler silinecek, ana borçlar ise taksitlendirilecek. Böylece borçlular hem ödemelerini daha rahat yapabilecek hem de sicil açısından önemli bir rahatlama yaşayacak.