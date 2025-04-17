Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinyali Vermişti... Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? İşte AKP Kulislerinde Konuşulanlar

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına dair haberlerde... 2024'te 17 bin 2 TL olan asgari ücret, 2025'te 22 bin 104 TL olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" demesi ara zamma yeşil ışık olarak yorumlanmıştı.

TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, asgari ücrete ara zamma dair kulis bilgilerini paylaştı. Sözcan, ara zam için sinyallerin olumsuz olduğunu belirtti. Kulislerde konuşulan 'tam ifadeyi' aktaran Sözcan, "Ocak, şubat, mart itibarıyla 3 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 10.07 oldu. Şimdi önümüzde 3 aylık dönem var nisan, mayıs, haziran dönemlerinde de enflasyon rakamlarının gelmesini bekliyoruz" dedi.

Sözcan, AKP kulislerinden aldığı şu bilgiyi paylaştı:

"Şu an itibarıyla ara zam planlanmıyor, eğer çok olağan dışı bir gelişme yaşanmazsa asgari ücrete Temmuz ayında bir ara zam yapılması düşünülmüyor."

Kaynak: TGRT