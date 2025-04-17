Ünlü Marka Devi 100 Mağazasını Apar Topar Kapatıyor: Binlerce Kişi İşsiz Kalacak
Almanya’nın tanınmış perakende zinciri Depot, ayakta kalabilmek için 100 mağazasını kapatma kararı aldı. Yaklaşık 2 bin çalışanını işten çıkaracak olan şirket, iflas sürecinden kurtulmak için yeniden yapılanma adımlarını hızlandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’da dekorasyon ve yaşam tarzı ürünleri alanında faaliyet gösteren perakende devi Depot, ekonomik zorluklar ve rekabet baskısı nedeniyle ciddi bir küçülme kararı aldı. Şirket, iflas sürecinden çıkmak amacıyla ülke genelinde 100'den fazla mağazasını kapatacak. Bu kararın sonucunda yaklaşık 2 bin çalışan işsiz kalacak.
3 AYDA 45 ŞUBE KAPANDI, YENİ KAPANMALAR YOLDA
2024'ün ilk çeyreğinde 45 şubesini kapatan Depot, nisan ve mayıs aylarında 54 mağazayı daha kapatma sürecine girecek. Depot’un sahibi Christian Gries, mağaza kapanışlarının devam edebileceğini belirterek, kararın işletmenin sürdürülebilirliği için zorunlu olduğunu söyledi. Maliyetleri düşürüp markayı yeniden yapılandırmak zorundayız diyen Gries, "Bu bizim için tek çıkış yolu." dedi.
2000 ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILACAK
Şirketin kapanışların ardından Almanya genelindeki mağaza sayısının 150 ila 180 arasında olması bekleniyor. Mevcut durumda 3.300 kişiye istihdam sağlayan şirketin yaklaşık 2.000 çalışanı ile yollarını ayıracağı tahmin ediliyor.
DEV MARKAYI EKONOMİK KRİZ VURDU
Bir dönem Almanya genelinde 400 mağazaya kadar ulaşan Depot, kovid-19 pandemisinin etkileri ve ardından yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle mali darboğaza girdi. 2024 Temmuz ayında şirket, kendi kendini yöneten bir iflas sürecine başlamıştı.
YENİ YÖNETİM, YENİ UMUT
Gries Deco Company (GDC) adı altında faaliyet gösteren marka, şirketin tasfiyesi sonrası yeni kurulan GDC Deutschland GmbH bünyesine devredilecek. Yönetimde eski sahibi Christian Gries ile birlikte Tupperware Almanya’nın eski CEO’su Marco De Benedetti yer alacak.