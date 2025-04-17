Ünlü Marka Devi 100 Mağazasını Apar Topar Kapatıyor: Binlerce Kişi İşsiz Kalacak

Almanya’da dekorasyon ve yaşam tarzı ürünleri alanında faaliyet gösteren perakende devi Depot, ekonomik zorluklar ve rekabet baskısı nedeniyle ciddi bir küçülme kararı aldı. Şirket, iflas sürecinden çıkmak amacıyla ülke genelinde 100'den fazla mağazasını kapatacak. Bu kararın sonucunda yaklaşık 2 bin çalışan işsiz kalacak.

3 AYDA 45 ŞUBE KAPANDI, YENİ KAPANMALAR YOLDA

2024'ün ilk çeyreğinde 45 şubesini kapatan Depot, nisan ve mayıs aylarında 54 mağazayı daha kapatma sürecine girecek. Depot’un sahibi Christian Gries, mağaza kapanışlarının devam edebileceğini belirterek, kararın işletmenin sürdürülebilirliği için zorunlu olduğunu söyledi. Maliyetleri düşürüp markayı yeniden yapılandırmak zorundayız diyen Gries, "Bu bizim için tek çıkış yolu." dedi.