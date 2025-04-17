TOKİ'den Aylık 15 Bin Lira Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! Ev Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde inşa ettiği 2. Etap projesi kapsamında 12 konutu satışa çıkarıyor. 2+1 ve 3+1 tipinde dairelerin yer aldığı projede başvurular, 28 Nisan ile 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Ev sahibi olma hayali kuranlar için önemli bir fırsat sunan projede konutlar kura yöntemiyle hak sahiplerine teslim edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ tarafından satışa sunulan dairelerden 11’i 2+1, biri ise 3+1 olarak planlandı. Konutların sahiplerini belirleyecek kura çekimi 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00’da TOKİ Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi TOKİ’nin YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR
Projeye başvurmak isteyenler, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek. Temerküz şube olarak Ziraat Bankası Yeniçağa/Bolu Şubesi belirlendi. Katılım için başvuru bedeli 10.000 TL olarak açıklandı. Her hane adına yalnızca bir başvuru yapılabiliyor.
KONUT SAHİBİ OLMAK İÇİN ARANAN KOŞULLAR
Projeye başvuracak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş bulunması gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahibinin, eşi ya da velayeti altındaki çocukları adına kayıtlı konutu bulunmaması şartı aranıyor.
Bolu il nüfusuna kayıtlı olmak veya en az bir yıldır Bolu’da ikamet ediyor olmak da başvuru koşulları arasında yer alıyor. Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak da başvuruda aranan diğer bir kriter.
UYGUN ÖDEME KOŞULLARIYLA EV SAHİBİ OLMA İMKANI
TOKİ’nin Yeniçağa’daki projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun ödeme seçenekleriyle konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Aylık ödemelerin yaklaşık 15 bin TL civarında olması öngörülüyor. Esnek taksit imkânı ve kura yöntemiyle konut edinme avantajı, projeyi cazip hale getiriyor.