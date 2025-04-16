2025 Nisan Ayı SED Ödemeleri Hesaplara Ne Zaman Yatacak? Bakan Göktaş Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelerin güçlendirilmesi, geçici olarak yaşanan sosyal ve ekonomik güçlüğün önüne geçilmesi gibi amaçlarla hak sahiplerine verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin Nisan ayında ne zaman yatırıcıları merak ediliyordu.

Her ay düzenli olarak yatırılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için gözler yeniden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığa’na çevrilmişken beklenen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

'HESAPLARA YATIRDIK'

Bakan Göktaş, ‘Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık’ dedi.

HİZMETLER ÇEŞİTLENDİRİLDİ

Çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirten Bakan Göktaş, çocuklar için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurguladı.