Altında Yeniden Tarihi Rekor: İşte Güncel Fiyatlar

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın 3287 doları görerek bir kez daha rekor tazeledi. İşte 16 Nisan Çarşamba 2025 güncel altın fiyatları...

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Altında Yeniden Tarihi Rekor: İşte Güncel Fiyatlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkeler için aldığı gümrük vergisi kararının ticaret dengelerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Çin, ABD'nin tarife artışlarına aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasındaki restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Altında Yeniden Tarihi Rekor: İşte Güncel Fiyatlar - Resim : 1

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilim ile birlikte ticaret savaşları belirsizliği artırdı. Yaşanan gelişmeler sonucu altına olan talep çoğaldı.

Ons altın 3 bin 287 doları görerek rekor tazelerken; gram altın ise 4 bin 20 TL'den işlem görüyor.

Altında Yeniden Tarihi Rekor: İşte Güncel Fiyatlar - Resim : 2

16 Nisan Çarşamba güncel altın fiyatları şöyle...

Gram altın

Alış 4.010, 95
Satış 4.021,31

Çeyrek altın

Alış 6.650,00
Satış 6.559,02

Yarım altın

Alış 12.785,11
Satış 13.107,26

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Kaynak: Haber Merkezi

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