Jandarma Gece Gündüz Nöbet Tutuyor! 3 Ay Sürecek: Büyük Cezası Var

Üreme dönemine giren balıkların korunması amacıyla uygulanan yasak, 15 Temmuz’a kadar sürecek. Her yıl Alaska’daki somon balıkları gibi suyun akışına karşı yüzerek tatlı su kaynaklarına göç eden inci kefalleri, bu dönemde yumurtalarını bırakıyor.

BÖLGE İNSANININ GEÇİM KAYNAĞI

Van Gölü’nde yaşayan binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefalleri için bu dönem büyük önem taşıyor. Balıkçılar, av yasağının başlamasıyla birlikte son kez ağlarını gölden toplarken, önümüzdeki 90 gün boyunca bu değerli türün avlanması yasak olacak.

YASAK 9 İLÇEYİ KAPSIYOR

Av yasağı, Van’ın göle kıyısı bulunan İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleriyle birlikte Bitlis’in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde uygulanacak. Yaklaşık 15 bin kişinin geçimini sağladığı inci kefali, bu dönemde üremek üzere gölden çıkıp tatlı su kaynaklarına akın edecek. Üremelerini tamamladıktan sonra ise tekrar Van Gölü’ne dönecekler.

SIKI DENETİMLERLE KORUNACAKLAR

Üreme dönemi boyunca inci kefallerinin korunması amacıyla bölgedeki denetimler de artırıldı. Van Valiliği öncülüğünde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından av yasağının ihlal edilmemesi için kapsamlı önlemler hayata geçirildi.

Kaynak: AA