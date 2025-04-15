Faiz Kararı Öncesi Gözler Konut Kredilerinde: 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’lik Konut Kredisinde En Uygun Oran Hangi Bankada?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Nisan ayı faiz kararına sayılı günler kala, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarına odaklandı.

Faiz Kararı Öncesi Gözler Konut Kredilerinde: 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’lik Konut Kredisinde En Uygun Oran Hangi Bankada?

15 Nisan 2025 itibarıyla bankaların sunduğu konut kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 2,59 seviyesinde sabit kalırken, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde yaşanan faiz artışlarının konut kredilerine henüz yansımadığı görülüyor.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE SON DURUM

Son dönemde kredi maliyetlerinde yaşanan genel yükselişe rağmen, konut kredileri görece daha istikrarlı seyrini sürdürüyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, bankalar arasında yapılan karşılaştırmalarda konut kredisi faiz oranlarının bu hafta da ciddi bir değişim göstermediği ve en düşük faizin yüzde 2,59 olarak kaldığı tespit edildi.

Faiz Kararı Öncesi Gözler Konut Kredilerinde: 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’lik Konut Kredisinde En Uygun Oran Hangi Bankada? - Resim : 1

500 BİN TL, 1 MİLYON TL VE 1,5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Ev sahibi olmak isteyenlerin sıkça merak ettiği konulardan biri de, çekilecek kredi miktarına göre yapılacak aylık ve toplam geri ödemeler. Güncel faiz oranlarına göre:

500 bin TL’lik bir konut kredisi için 120 ay vadede aylık taksitler yaklaşık 15 bin TL'yi buluyor. Toplam geri ödeme ise 1,8 milyon TL'ye yaklaşıyor.

1 milyon TL’lik kredi için aylık ödeme 30 bin TL bandında seyrederken, toplam geri ödeme 3,6 milyon TL’yi aşıyor.

1,5 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin aylık ödemesi 45 bin TL’yi geçiyor, toplamda geri ödenecek tutar ise 5,5 milyon TL’ye yaklaşıyor.

Faiz Kararı Öncesi Gözler Konut Kredilerinde: 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’lik Konut Kredisinde En Uygun Oran Hangi Bankada? - Resim : 2

PEKİ EN UYGUN KREDİYİ HANGİ BANKALAR SUNUYOR?

- Ziraat Bankası: %2,59

- Halkbank: %2,59

- Vakıf Katılım: %2,69

- Kuveyt Türk: %2,85

- Albaraka: %2,85

Faiz Kararı Öncesi Gözler Konut Kredilerinde: 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’lik Konut Kredisinde En Uygun Oran Hangi Bankada? - Resim : 3

500 BİN TL KREDİNİN 120 AY VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?

- Kredi Tutarı: 500 bin TL

- Kredi Vadesi: 120 ay

- Kredi Oranı: %2,59

- Taksit Tutarı: 13 bin 581 TL

- Toplam Geri Ödeme: 1 milyon 653 bin 850 TL

Faiz Kararı Öncesi Gözler Konut Kredilerinde: 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’lik Konut Kredisinde En Uygun Oran Hangi Bankada? - Resim : 4

1 MİLYON TL KREDİNİN 120 AY VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?

- Kredi Tutarı: 1 Milyon TL

- Kredi Vadesi: 120 ay

- Kredi Oranı: %2,59

- Taksit Tutarı: 27 bin 162 TL

- Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 286 bin 124 TL

Faiz Kararı Öncesi Gözler Konut Kredilerinde: 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’lik Konut Kredisinde En Uygun Oran Hangi Bankada? - Resim : 5

1,5 MİLYON TL KREDİNİN 120 AY VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?

- Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

- Kredi Vadesi: 120 ay

- Kredi Oranı: %2,59

- Taksit Tutarı: 40 bin 744 TL

- Toplam Geri Ödeme: 4 milyon 918 bin 399 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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