Otomotiv Devi Ezber Bozdu! Bu Modeller Dededen Toruna Kalacak

Volkswagen, Çin’deki popüler SUV modellerini ömür boyu garanti avantajıyla satışa sunarak pazardaki etkisini artırmayı hedefliyor.

BU MODELLERDE ÖMÜR BOYU GARANTİ DÖNEMİ BAŞLADI

Volkswagen’in Çin’de satışa sunduğu Tharu, Tiguan L Pro ve Teramont Pro modelleri, artık motor, şanzıman, süspansiyon ve direksiyon gibi en önemli parçalar için ömür boyu garantiyle geliyor. Bu garanti için herhangi bir kilometre ya da yıl sınırı uygulanmıyor.

BİR TEK ŞART ARANIYOR

Ancak uygulamanın önemli bir koşulu da bulunuyor. Söz konusu uygulamaya göre, ömür boyu garanti yalnızca aracın ilk sahibi için geçerli. Araç satıldığında bu garanti hakkı sona eriyor.

SON TARİH DUYURULDU

Volkswagen’in bu özel garantili satış uygulaması yalnızca Çin pazarıyla sınırlı ve kampanya, 30 Nisan 2025’e kadar devam edecek. Belirtilen tarihe kadar bu modellerden birini satın alan Çinli müşteriler, ömür boyu garanti ayrıcalığından faydalanabilecek.

ÇİNLİ RAKİPLERİ TERLETECEK HAMLE

Elektrikli ve hibrit otomobillerde Çinli markaların hızlı yükselişiyle rekabetin yoğunlaştığı pazarda, Volkswagen bu uygulamayla hem müşteri sadakatini artırmayı hem de SUV segmentindeki güçlü konumunu korumayı amaçlıyor. Özellikle genç Çinli tüketicilerin uzun vadeli güvence beklentileri, bu stratejik adımın temelini oluşturuyor.

Kaynak: Haber Merkezi