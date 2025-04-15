İstanbul’da Ev Fiyatlarını Tutabilene Aşk Olsun! 4 İlçede 15 Milyon Lirayı Aştı, İlçe İlçe Konut Fiyatları Açıklandı
Konut fiyatlarında son yıllarda yaşanan keskin artış, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde ev sahibi olmayı her geçen gün daha da güçleştiriyor. Gayrimenkul veri analiz platformu Endeksa’nın Mart ayı raporu, İstanbul’daki bazı ilçelerde ortalama konut fiyatlarının 15 milyon TL’nin üzerine çıktığını ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 sonrası Avrupa Birliği genelinde konut fiyatları ortalama yüzde 25 oranında artarken, Türkiye'deki artış oranı yüzde 1.104’e ulaştı. Bu olağanüstü yükseliş, milyonlarca vatandaş için ev sahibi olmayı neredeyse imkânsız hale getirdi.
KONUT FİYATLARI 20 MİLYON SINIRINA DAYANDI
Endeksa’nın verileri, İstanbul’un bazı bölgelerinde konut fiyatlarının dudak uçuklatan seviyelere ulaştığını gözler önüne seriyor. Özellikle kentsel dönüşüm ve prestijli projelerin yoğun olduğu ilçelerde ortalama konut bedelleri 20 milyon TL’ye yaklaşmış durumda.
İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE ORTALAMA KONUT FİYATLARI LİSTESİ
ESENYURT
Ortalama konut satış fiyatı: 2 milyon 660 bin 240 TL
Amortisman: 11 yıl
SULTANGAZİ
Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 158 bin 68 TL
Amortisman: 14 yıl
FATİH
Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 283 bin 470 TL
Amortisman: 13 yıl
GÜNGÖREN
Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 339 bin 318 TL
Amortisman: 13 yıl
ARNAVUTKÖY
Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 437 bin 375 TL
Amortisman: 15 yılESENLER
Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 521 bin 200 TL
Amortisman: 17 yıl
BAHÇELİEVLER
Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 717 bin 200 TL
Amortisman: 14 yıl
GAZİOSMANPAŞA
Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 759 bin 88 TL
Amortisman: 13 yıl
KÜÇÜKÇEKMECE
Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 843 bin TL
Amortisman: 13 yıl
AVCILAR
Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 42 bin 680 TL
Amortisman: 14 yıl
BAĞCILAR
Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 119 bin 280 TL
Amortisman: 16 yıl
SULTANBEYLİ
Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 212 bin 670 TL
Amortisman: 15 yıl
BAYRAMPAŞA
Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 269 bin 720 TL
Amortisman: 15 yıl
BEYLİKDÜZÜ
Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 338 bin 180 TL
Amortisman: 13 yıl
SANCAKTEPE
Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 431 bin 952 TL
Amortisman: 15 yıl
KAĞITHANE
Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 445 bin 550 TL
Amortisman: 14 yıl
SİLİVRİ
Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 530 bin 504 TL
Amortisman: 16 yıl
PENDİK
Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 935 bin 480 TL
Amortisman: 15 yıl
ÇEKMEKÖY
Ortalama konut satış fiyatı: 5 milyon 75 bin 892 TL
Amortisman: 15 yıl
ÜMRANİYE
Ortalama konut satış fiyatı: 5 milyon 335 bin 297 TL
Amortisman: 15 yıl
TUZLA
Ortalama konut satış fiyatı: 5 milyon 463 bin 663 TL
Amortisman: 16 yıl
ZEYTİNBURNU
Ortalama konut satış fiyatı: 5 milyon 661 bin 180 TL
Amortisman: 16 yıl
ÇATALCA
Ortalama konut satış fiyatı: 5 milyon 663 bin 196 TL
Amortisman: 17 yıl
EYÜPSULTAN
Ortalama konut satış fiyatı: 5 milyon 821 bin 200 TL
Amortisman: 15 yıl
KARTAL
Ortalama konut satış fiyatı: 5 milyon 986 bin 90 TL
Amortisman: 16 yıl
BEYOĞLU
Ortalama konut satış fiyatı: 6 milyon 213 bin 475 TL
Amortisman: 15 yıl
BÜYÜKÇEKMECE
Ortalama konut satış fiyatı: 6 milyon 249 bin 411 TL
Amortisman: 17 yıl
MALTEPE
Ortalama konut satış fiyatı: 6 milyon 346 bin 739 TL
Amortisman: 17 yıl
ŞİŞLİ
Ortalama konut satış fiyatı: 6 milyon 453 bin 510 TL
Amortisman: 15 yıl
BAŞAKŞEHİR
Ortalama konut satış fiyatı: 6 milyon 598 bin 995 TL
Amortisman: 16 yıl
ATAŞEHİR
Ortalama konut satış fiyatı: 6 milyon 702 bin 304 TL
Amortisman: 15 yıl
ÜSKÜDAR
Ortalama konut satış fiyatı: 8 milyon 748 bin 642 TL
Amortisman: 19 yıl
ADALAR
Ortalama konut satış fiyatı: 10 milyon 457 bin 750 TL
Amortisman: -
ŞİLE
Ortalama konut satış fiyatı: 12 milyon 399 bin 151 TL
Amortisman: 20 yıl
BAKIRKÖY
Ortalama konut satış fiyatı: 13 milyon 208 bin 160 TL
Amortisman: 20 yıl
KADIKÖY
Ortalama konut satış fiyatı: 15 milyon 579 bin 500 TL
Amortisman: 22 yıl
BEŞİKTAŞ
Ortalama konut satış fiyatı: 17 milyon 452 bin 260 TL
Amortisman: 22 yıl
BEYKOZ
Ortalama konut satış fiyatı: 17 milyon 984 bin 160 TL
Amortisman: 30 yıl
SARIYER
Ortalama konut satış fiyatı: 18 milyon 522 bin 728 TL
Amortisman: 21 yıl