İstanbul’da Ev Fiyatlarını Tutabilene Aşk Olsun! 4 İlçede 15 Milyon Lirayı Aştı, İlçe İlçe Konut Fiyatları Açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 sonrası Avrupa Birliği genelinde konut fiyatları ortalama yüzde 25 oranında artarken, Türkiye'deki artış oranı yüzde 1.104’e ulaştı. Bu olağanüstü yükseliş, milyonlarca vatandaş için ev sahibi olmayı neredeyse imkânsız hale getirdi.