İstanbul’da Ev Fiyatlarını Tutabilene Aşk Olsun! 4 İlçede 15 Milyon Lirayı Aştı, İlçe İlçe Konut Fiyatları Açıklandı

Konut fiyatlarında son yıllarda yaşanan keskin artış, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde ev sahibi olmayı her geçen gün daha da güçleştiriyor. Gayrimenkul veri analiz platformu Endeksa’nın Mart ayı raporu, İstanbul’daki bazı ilçelerde ortalama konut fiyatlarının 15 milyon TL’nin üzerine çıktığını ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi

Konut konut fiyatları İstanbul
İstanbul’da Ev Fiyatlarını Tutabilene Aşk Olsun! 4 İlçede 15 Milyon Lirayı Aştı, İlçe İlçe Konut Fiyatları Açıklandı - Resim: 1

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 sonrası Avrupa Birliği genelinde konut fiyatları ortalama yüzde 25 oranında artarken, Türkiye'deki artış oranı yüzde 1.104’e ulaştı. Bu olağanüstü yükseliş, milyonlarca vatandaş için ev sahibi olmayı neredeyse imkânsız hale getirdi.

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İstanbul’da Ev Fiyatlarını Tutabilene Aşk Olsun! 4 İlçede 15 Milyon Lirayı Aştı, İlçe İlçe Konut Fiyatları Açıklandı - Resim: 2

KONUT FİYATLARI 20 MİLYON SINIRINA DAYANDI

Endeksa’nın verileri, İstanbul’un bazı bölgelerinde konut fiyatlarının dudak uçuklatan seviyelere ulaştığını gözler önüne seriyor. Özellikle kentsel dönüşüm ve prestijli projelerin yoğun olduğu ilçelerde ortalama konut bedelleri 20 milyon TL’ye yaklaşmış durumda.

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İstanbul’da Ev Fiyatlarını Tutabilene Aşk Olsun! 4 İlçede 15 Milyon Lirayı Aştı, İlçe İlçe Konut Fiyatları Açıklandı - Resim: 3

İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE ORTALAMA KONUT FİYATLARI LİSTESİ

ESENYURT

Ortalama konut satış fiyatı: 2 milyon 660 bin 240 TL

Amortisman: 11 yıl

SULTANGAZİ

Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 158 bin 68 TL

Amortisman: 14 yıl

FATİH

Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 283 bin 470 TL

Amortisman: 13 yıl

GÜNGÖREN

Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 339 bin 318 TL

Amortisman: 13 yıl

ARNAVUTKÖY

Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 437 bin 375 TL

Amortisman: 15 yılESENLER

Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 521 bin 200 TL

Amortisman: 17 yıl

BAHÇELİEVLER

Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 717 bin 200 TL

Amortisman: 14 yıl

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İstanbul’da Ev Fiyatlarını Tutabilene Aşk Olsun! 4 İlçede 15 Milyon Lirayı Aştı, İlçe İlçe Konut Fiyatları Açıklandı - Resim: 4

GAZİOSMANPAŞA

Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 759 bin 88 TL

Amortisman: 13 yıl

KÜÇÜKÇEKMECE

Ortalama konut satış fiyatı: 3 milyon 843 bin TL

Amortisman: 13 yıl

AVCILAR

Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 42 bin 680 TL

Amortisman: 14 yıl

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İstanbul’da Ev Fiyatlarını Tutabilene Aşk Olsun! 4 İlçede 15 Milyon Lirayı Aştı, İlçe İlçe Konut Fiyatları Açıklandı - Resim: 5

BAĞCILAR

Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 119 bin 280 TL

Amortisman: 16 yıl

SULTANBEYLİ

Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 212 bin 670 TL

Amortisman: 15 yıl

BAYRAMPAŞA

Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 269 bin 720 TL

Amortisman: 15 yıl

BEYLİKDÜZÜ

Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 338 bin 180 TL

Amortisman: 13 yıl

SANCAKTEPE

Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 431 bin 952 TL

Amortisman: 15 yıl

KAĞITHANE

Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 445 bin 550 TL

Amortisman: 14 yıl

SİLİVRİ

Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 530 bin 504 TL

Amortisman: 16 yıl

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İstanbul’da Ev Fiyatlarını Tutabilene Aşk Olsun! 4 İlçede 15 Milyon Lirayı Aştı, İlçe İlçe Konut Fiyatları Açıklandı - Resim: 6

PENDİK

Ortalama konut satış fiyatı: 4 milyon 935 bin 480 TL

Amortisman: 15 yıl

ÇEKMEKÖY

Ortalama konut satış fiyatı: 5 milyon 75 bin 892 TL

Amortisman: 15 yıl

ÜMRANİYE

Ortalama konut satış fiyatı: 5 milyon 335 bin 297 TL

Amortisman: 15 yıl

TUZLA

Ortalama konut satış fiyatı: 5 milyon 463 bin 663 TL

Amortisman: 16 yıl

ZEYTİNBURNU

Ortalama konut satış fiyatı: 5 milyon 661 bin 180 TL

Amortisman: 16 yıl

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İstanbul’da Ev Fiyatlarını Tutabilene Aşk Olsun! 4 İlçede 15 Milyon Lirayı Aştı, İlçe İlçe Konut Fiyatları Açıklandı - Resim: 7

ÇATALCA

Ortalama konut satış fiyatı: 5 milyon 663 bin 196 TL

Amortisman: 17 yıl

EYÜPSULTAN

Ortalama konut satış fiyatı: 5 milyon 821 bin 200 TL

Amortisman: 15 yıl

KARTAL

Ortalama konut satış fiyatı: 5 milyon 986 bin 90 TL

Amortisman: 16 yıl

BEYOĞLU

Ortalama konut satış fiyatı: 6 milyon 213 bin 475 TL

Amortisman: 15 yıl

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İstanbul’da Ev Fiyatlarını Tutabilene Aşk Olsun! 4 İlçede 15 Milyon Lirayı Aştı, İlçe İlçe Konut Fiyatları Açıklandı - Resim: 8

BÜYÜKÇEKMECE

Ortalama konut satış fiyatı: 6 milyon 249 bin 411 TL

Amortisman: 17 yıl

MALTEPE

Ortalama konut satış fiyatı: 6 milyon 346 bin 739 TL

Amortisman: 17 yıl

ŞİŞLİ

Ortalama konut satış fiyatı: 6 milyon 453 bin 510 TL

Amortisman: 15 yıl

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İstanbul’da Ev Fiyatlarını Tutabilene Aşk Olsun! 4 İlçede 15 Milyon Lirayı Aştı, İlçe İlçe Konut Fiyatları Açıklandı - Resim: 9

BAŞAKŞEHİR

Ortalama konut satış fiyatı: 6 milyon 598 bin 995 TL

Amortisman: 16 yıl

ATAŞEHİR

Ortalama konut satış fiyatı: 6 milyon 702 bin 304 TL

Amortisman: 15 yıl

ÜSKÜDAR

Ortalama konut satış fiyatı: 8 milyon 748 bin 642 TL

Amortisman: 19 yıl

ADALAR

Ortalama konut satış fiyatı: 10 milyon 457 bin 750 TL

Amortisman: -

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İstanbul’da Ev Fiyatlarını Tutabilene Aşk Olsun! 4 İlçede 15 Milyon Lirayı Aştı, İlçe İlçe Konut Fiyatları Açıklandı - Resim: 10

ŞİLE

Ortalama konut satış fiyatı: 12 milyon 399 bin 151 TL

Amortisman: 20 yıl

BAKIRKÖY

Ortalama konut satış fiyatı: 13 milyon 208 bin 160 TL

Amortisman: 20 yıl

KADIKÖY

Ortalama konut satış fiyatı: 15 milyon 579 bin 500 TL

Amortisman: 22 yıl

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İstanbul’da Ev Fiyatlarını Tutabilene Aşk Olsun! 4 İlçede 15 Milyon Lirayı Aştı, İlçe İlçe Konut Fiyatları Açıklandı - Resim: 11

BEŞİKTAŞ

Ortalama konut satış fiyatı: 17 milyon 452 bin 260 TL

Amortisman: 22 yıl

BEYKOZ

Ortalama konut satış fiyatı: 17 milyon 984 bin 160 TL

Amortisman: 30 yıl

SARIYER

Ortalama konut satış fiyatı: 18 milyon 522 bin 728 TL

Amortisman: 21 yıl

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