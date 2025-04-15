Mühendisliği Bırakıp Baba Mesleğine Yöneldi: Kendi İşinin Patronu Oldu! Paraya Para Demiyor

KADINLARA BÜYÜK DESTEK

Kurduğu tesiste domates, elma, armut, çilek, dut, kavun ve incir gibi meyve ve sebzeleri kurutarak hem sağlıklı atıştırmalık üretimi yapıyor hem de bu ürünleri çeşitli sektörlere hammadde olarak sunuyor. Günlük üretim kapasitesi 10 ton olan işletmede, çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 50 kişi çalışıyor.

Ünlü, kadın istihdamına verdikleri önemi şu sözlerle ifade etti:

Yaklaşık 50 kişilik bir istihdama ulaştık. Tamamen bölge insanı ve kadın istihdamı üzerine çalışıyoruz. Mavi yaka personelin hepsi kadın ve bölge kadınlarıdır. Bu da bizi mutlu ediyor.