Mühendisliği Bırakıp Baba Mesleğine Yöneldi: Kendi İşinin Patronu Oldu! Paraya Para Demiyor
Manisa’da yaşayan genç girişimci, kamu sektöründeki mühendislik kariyerini geride bırakarak tarıma dayalı üretimle başarı hikayesi yazdı. Hem yurt içine hem de yurt dışına ürün tedarik eden girişimci, bugün 50 kişiye istihdam sağlıyor.
Kaynak: AA
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan 37 yaşındaki Ünlü, bir süre kamuda mühendis olarak görev yaptı. Ancak iki yıl önce radikal bir karar alarak baba mesleği olan çiftçiliğe yöneldi. Tarımda katma değerli üretim yapma fikriyle yola çıkan Ünlü, yaşadığı bölgede yetişen meyve ve sebzeleri kurutarak gıda ve pastacılık sektörüne yönelik ham madde üretmeye başladı.
ÜRETİMİNİ KATLADI, KÖŞEYİ DÖNDÜ
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK), genç girişimcilere ve sebze-meyve kurutma tesislerine sağladığı destekten yararlanan Ünlü, TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü’ne sunduğu projeyle 3,6 milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandı. Bu destekle birlikte 940 metrekare kapalı alana sahip bir üretim tesisi kurdu.
KADINLARA BÜYÜK DESTEK
Kurduğu tesiste domates, elma, armut, çilek, dut, kavun ve incir gibi meyve ve sebzeleri kurutarak hem sağlıklı atıştırmalık üretimi yapıyor hem de bu ürünleri çeşitli sektörlere hammadde olarak sunuyor. Günlük üretim kapasitesi 10 ton olan işletmede, çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 50 kişi çalışıyor.
Ünlü, kadın istihdamına verdikleri önemi şu sözlerle ifade etti:
Yaklaşık 50 kişilik bir istihdama ulaştık. Tamamen bölge insanı ve kadın istihdamı üzerine çalışıyoruz. Mavi yaka personelin hepsi kadın ve bölge kadınlarıdır. Bu da bizi mutlu ediyor.
ULUSLARARASI BİR TÜRK MARKASI OLMAYI HEDEFLİYOR
Girişimcilik serüveninde önemli bir noktaya ulaştıklarını dile getiren Ünlü, yurt içi ve yurt dışındaki birçok firmaya düzenli olarak ürün tedarik ettiklerini belirtti. Uzun vadede hedeflerinin ise uluslararası arenada nitelikli ve katma değerli ürünler üreten güçlü bir Türk markası haline gelmek olduğunu söyledi.