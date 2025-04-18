Aile Yılı'nda Büyük Destek: Evlilikte 10 Yılını Dolduran Çiftlere 25 Bin TL’ye Kadar Ödeme Yapılacak! Bugün Başladı
'Aile Yılı' kapsamında uzun süreli evliliklere anlamlı destek geldi. Evlilikte en az 10, 15, 20 ve 50 yılı dolduran çiftlere 25 bin TL'ye kadar nakit yardım yapılacağını duyuran Şahinbey Belediyesi, başvuruların bugün itibariyle başladığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını evlilik yılı ilan etmesiyle birlikte Evlilik Okulu ve Hoş Geldin Bebek projelerine ek olarak yeni evlenecek çiftlere 40 Bin TL, çocuk sahibi olan ailelere çocuk bezi ve nakdi destek sağlayan Şahinbey Belediyesi'nden evli çiftleri sevindirecek haber geldi.
Aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında, uzun soluklu evlilikler için sevindirici bir destek programı hayata geçiriliyor. 2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlere yönelik yeni bir sosyal destek projesi başlatıldı. Program kapsamında, evlilik süresine göre değişen tutarlarda 5.000 TL ile 25.000 TL arasında nakdi yardım sağlanacak.
UZUN SÜRELİ EVLİLİKLERE ANLAMLI JEST
Şahinbey Belediyesi tarafından duyurulan proje, uzun yıllardır birlikte yaşamını sürdüren çiftleri ödüllendirmeyi ve aile kurumunun önemine dikkat çekmeyi hedefliyor. Aile birliğini destekleyici bu adım, aynı zamanda ekonomik anlamda da çiftlere nefes aldıracak.
DESTEK TUTARLARI EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE BELİRLENECEK
10 yıl evli olanlara: 5.000 TL
15 yıl evli olanlara: 7.500 TL
20 yıl evli olanlara: 10.000 TL
50 yıl ve üzeri evli olanlara: 25.000 TL
Bununla birlikte, aynı hanede yaşayan bekar her çocuk için aileye ek 1.000 TL destek daha sağlanacak.
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR
Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 18 Nisan-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Başvurular yalnızca 'Biz Şahinbey’iz' mobil uygulaması üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Destekten faydalanabilmek için bazı şartlar aranıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
1 Ocak 2025 itibarıyla Şahinbey ilçesinde ikamet ediyor olmak
Ailenin toplam gelirinin 52.000 TL’yi geçmemesi
En az 10 yıldır evli olmak (eşi vefat etmiş bireyler de başvuru yapabiliyor)
Ailede bir konut ve bir taşıta sahip olunması engel teşkil etmiyor
Bu kriterleri taşıyan herkes, belirtilen tarihler arasında başvurusunu mobil uygulama üzerinden tamamlayarak destekten yararlanabilecek.