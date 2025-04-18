Aile Yılı'nda Büyük Destek: Evlilikte 10 Yılını Dolduran Çiftlere 25 Bin TL’ye Kadar Ödeme Yapılacak! Bugün Başladı

Aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında, uzun soluklu evlilikler için sevindirici bir destek programı hayata geçiriliyor. 2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlere yönelik yeni bir sosyal destek projesi başlatıldı. Program kapsamında, evlilik süresine göre değişen tutarlarda 5.000 TL ile 25.000 TL arasında nakdi yardım sağlanacak.