Mevduat Faizlerinde 4 Temmuz Tablosu: 250 Bin TL’nin Aylık Kazancı Ne Kadar?

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Kısa vadeli kazanç arayışındaki vatandaşlar, 250 bin TL'lik tasarruf için hangi bankanın ne kadar getiri sunduğunu merak ediyor. 4 Temmuz 2025 itibarıyla güncel faiz oranları ve 1 aylık getiriler bankalar arasında önemli farklılıklar gösteriyor.

BANKALAR 250 BİN LİRANIN MEVDUAT FAİZİNDE NE KADAR GETİRİ SUNUYOR?

Alternatif Bank, ON Plus ve Türkiye Finans, yüzde 53’lük faiz oranıyla listenin zirvesinde yer alıyor. Bu üç bankada 1 ay vadeli 250 bin TL’lik mevduat için yaklaşık 9.874 TL net kazanç sağlanıyor. Aynı oranla, vade sonunda toplam tutar 259 bin 874 TL’ye ulaşıyor.

Fibabanka ve Odea Bank ise yüzde 52’lik faiz oranıyla dikkat çekiyor. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamada 250 bin TL’nin 1 ay sonunda net getirisi 9.688 TL civarında gerçekleşiyor.

ING Bank, yüzde 51 faiz oranı sunarak 250 bin TL’ye karşılık yaklaşık 9.501 TL kazanç sağlarken, QNB Finansbank ve TEB’in yüzde 50’lik faiz oranları ile bu tutardan elde edilen aylık net getiri 9.315 TL seviyesinde oluyor.

DenizBank, Yapı Kredi, Şekerbank gibi bankaların sunduğu yüzde 49’luk faiz oranıyla vade sonunda yatırımcının eline net 9.129 TL geçiyor. Akbank’ın sunduğu yüzde 48 faiz oranıyla elde edilecek getiri 8.942 TL’ye düşerken, Garanti BBVA yüzde 47’lik oranla 8.756 TL kazanç sağlıyor.

ENPARA, Halkbank ve İş Bankası gibi kamu ve dijital bankalar ise daha düşük oranlarla yatırımcıya daha mütevazı getiriler sunuyor. ENPARA yüzde 42,5 faiz oranı ile 7.918 TL, Halkbank yüzde 42 oranıyla 7.825 TL, İş Bankası ise yüzde 39,5 faizle 7.359 TL net getiri sunuyor.

Kamu bankalarından Ziraat Bankası, yüzde 35’lik faiz oranı ile 6.521 TL kazanç sağlarken; Vakıf Katılım, yüzde 34,29’luk kâr payı oranı ile 6.388 TL net kazanç sunuyor. Listenin en alt sıralarında yer alan Albaraka Türk ise yüzde 33,31 oranla 6.206 TL net gelir sağlıyor.

FAİZ ORANLARINDAKİ FARKLILIKLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Yatırımcılar için faiz oranları kadar, bankaların uyguladığı vergiler, vade süresi esnekliği, dijital kanallar üzerinden verilen özel teklifler ve kampanyalar da önemli rol oynuyor. Özellikle kısa vadeli yatırım yapan bireyler için net getirinin büyüklüğü, toplam faiz oranından daha belirleyici hale gelebiliyor.

Faiz oranları, Merkez Bankası'nın politika faiz kararları, enflasyon verileri ve bankaların fonlama maliyetleri doğrultusunda şekilleniyor. Ayrıca her bankanın risk yönetimi stratejisi ve müşteri portföyü de sundukları oranlar üzerinde etkili oluyor.

DİPÇE: Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

Kaynak: Haber Merkezi