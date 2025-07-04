Otomotivde Devrim: Ne Yakıt Ne Şarj Gerekecek!

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

Mazda'nın tanıttığı bu motor, otomotiv sektöründe ezberleri bozabilecek nitelikte. Ne akaryakıt ihtiyacı ne de şarj zorunluluğu barındıran bu yenilik, sürdürülebilir ulaşım için yeni bir yol açıyor. Hem çevreyi koruyan hem de kullanıcı dostu olan bu teknoloji, otomotiv dünyasında dengeleri kökten değiştirmeye aday görünüyor.