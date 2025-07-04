Konut Kredisi, İhtiyaç Kredisi, Taşıt Kredisi... Bankaların Faiz Oranlarında Düşüş Heyecanı Başladı! İşte Güncel Rakamlar
Türkiye’de kredi kullanımı yüksek faiz ortamına rağmen artış göstermeye devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan son verilere göre, tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 369 milyar 116 milyon liraya ulaştı. Böylece bir haftalık sürede kredi hacminde 32 milyar 104 milyon liralık bir artış yaşanmış oldu. Bu yükselişin, özellikle yılın ikinci yarısına yönelik faiz indirim beklentilerinin konuşulduğu bir dönemde yaşanması dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
27 Haziran haftasında kredi türleri incelendiğinde, en büyük artışın ihtiyaç kredilerinde gerçekleştiği görülüyor. Bu dönemde ihtiyaç kredilerinin hacmi 28,5 milyar lira artışla 1 trilyon 726,5 milyar liraya yükseldi. Aynı süreçte konut kredileri 3,2 milyar liralık artışla 583,1 milyar liraya, taşıt kredileri ise 335 milyon liralık artışla 59,4 milyar liraya ulaştı.
GÖZLER 24 TEMMUZ'A ÇEVRİLDİ
Haziran ayında açıklanan enflasyon verisi, aylık bazda yüzde 1,37 olarak gerçekleşti. Beklentilerin altında gelen bu oran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi kararı alabileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Piyasada 250 ila 300 baz puanlık bir indirim ihtimali öne çıkarken, gözler kredi faiz oranlarına çevrildi.
EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ
4 Temmuz 2025 itibarıyla, 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 3,65 ile TEB tarafından sunuluyor. Alternatif Bank yüzde 3,69, ING yüzde 3,79, QNB yüzde 3,84 ve Garanti BBVA yüzde 3,89 oranlarıyla dikkat çeken diğer bankalar arasında yer alıyor.
100 bin TL tutarında ve 12 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi için yüzde 3,65 faiz oranıyla aylık ödeme tutarı 11 bin 121 TL olurken, toplam geri ödeme ise 134 bin 25 TL seviyesinde gerçekleşiyor.
KONUT KREDİLERİNDE GÜNCEL ORANLAR
120 ay vade ile konut kredisi kullanmak isteyen tüketiciler için en uygun faiz oranı yüzde 2,89 ile Akbank tarafından sunulmakta. Bu oranı Yapı Kredi’nin yüzde 3,05, Kuveyt Türk’ün yüzde 3,08 (kâr payı oranı), İş Bankası’nın yüzde 3,10 ve Vakıf Katılım’ın yüzde 3,10 (kâr payı oranı) teklifleri izliyor.
1 milyon TL tutarında, 10 yıl vadeli bir konut kredisi için yüzde 2,89 faiz oranı ile aylık taksit 29 bin 879 TL olurken, toplam geri ödeme tutarı 3 milyon 613 bin 184 TL’yi buluyor.
TAŞIT KREDİLERİNDE EN UYGUN KOŞULLAR
24 ay vadeli taşıt kredilerinde en düşük oran Kuveyt Türk’te yüzde 3,45 (kâr payı oranı) olarak öne çıkıyor. Akbank yüzde 3,60, Vakıf Katılım yüzde 3,70 (kâr payı oranı), Garanti BBVA ve TEB ise yüzde 3,79 oranlarıyla kredi sunuyor.
250 bin TL tutarında, 2 yıl vadeli bir taşıt kredisi için yüzde 3,45 oranında hesaplandığında, aylık ödeme 17 bin 221 TL, toplam geri ödeme ise 414 bin 740 TL olarak hesaplanıyor.
KREDİ FAİZLERİ NASIL BELİRLENİYOR?
Kredi faiz oranları, ekonomik koşullara ve Merkez Bankası’nın politika kararlarına göre düzenli olarak güncelleniyor. Bankalar ayrıca mevduat faizleri, likidite durumları ve kendi fonlama maliyetlerini de dikkate alarak faiz marjlarını belirliyor. Bunun yanı sıra müşterinin gelir düzeyi, kredi notu ve teminat durumu gibi faktörler de kredi faizinde belirleyici rol oynuyor.