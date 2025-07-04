Konut Kredisi, İhtiyaç Kredisi, Taşıt Kredisi... Bankaların Faiz Oranlarında Düşüş Heyecanı Başladı! İşte Güncel Rakamlar

KONUT KREDİLERİNDE GÜNCEL ORANLAR

120 ay vade ile konut kredisi kullanmak isteyen tüketiciler için en uygun faiz oranı yüzde 2,89 ile Akbank tarafından sunulmakta. Bu oranı Yapı Kredi’nin yüzde 3,05, Kuveyt Türk’ün yüzde 3,08 (kâr payı oranı), İş Bankası’nın yüzde 3,10 ve Vakıf Katılım’ın yüzde 3,10 (kâr payı oranı) teklifleri izliyor.

1 milyon TL tutarında, 10 yıl vadeli bir konut kredisi için yüzde 2,89 faiz oranı ile aylık taksit 29 bin 879 TL olurken, toplam geri ödeme tutarı 3 milyon 613 bin 184 TL’yi buluyor.