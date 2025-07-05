Milyonların Sorduğu Soru Yanıt Buldu: İstifa Eden de Kıdem Tazminatı Alabilir

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Milyonlarca işçinin kıdem tazminatıyla alakalı kafasında çok fazla soru varken, uzman isimler de bunlar yanıtlamaya çalışıyor. Son olarak Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, köşesinde kendisine yöneltilen bir soruya yanıt vererek milyonların kafasındaki soruyu cevaplamış oldu.

Kıvanç, konuyla ilgili yazısında "Kıdem tazminatının hangi hallerde ödeneceği 1475 Sayılı Eski İş Kanununda düzenlenmiştir. Bunlar şöyledir: İşverenin haklı bir sebep olmadan işten çıkarması. İşçinin haklı gerekçeyle (örneğin ücretinin ödenmemesi) işten ayrılması. Erkek işçinin askerlik nedeniyle işten çıkması. Kadın işçinin evlendikten sonra bir yıl içinde çalışmayı bırakması. İşçinin emekliye ayrılması" ifadelerine yer verdi.

YAŞ DIŞINDAKİ KOŞULLAR

Bunların dışında işçinin kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilmesi için yaş dışındaki asgari emeklilik koşullarını yerine getirmesi gerektiğini belirten Ahmet Kıvanç, şu bilgileri verdi:

"Yaş dışındaki asgari emeklilik koşulu ilk defa sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre şöyledir:

8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayanlar: 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü.

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlar: 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü ya da sigortalılık süresine bakılmaksızın 7000 prim günü.

30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar: Bu gruptakilerde sigortalılık süresi aranmaz. İşe başlama tarihine göre aranan kademeli prim günü ise şöyle:

01.05.2008 – 31.12.2008 4600

01.01.2009 – 31.12.2009 4700

01.01.2010 – 31.12.2010 4800

01.01.2011 – 31.12.2011 4900

01.01.2012 – 31.12.2012 5000

01.01.2013 – 31.12.2013 5100

01.01.2014 – 31.12.2014 5200

01.01.2015 – 31.12.2015 5300

01.01.2016 ve sonrası 5400"

SGK'DAZ YAZI İSTENMELİ

Kıvanç, buna göre, 2010 yılında çalışmaya başlayan, 4800 prim gününü tamamlayan bir kişinin kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabileceğini belirtti. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirip işten kendisi ayrılan kişinin, kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kıdem tazminatı alabileceğine dair yazı istemesi gerektiği de belirtildi.

Kaynak: Habertürk