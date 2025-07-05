Milyonların Sorduğu Soru Yanıt Buldu: İstifa Eden de Kıdem Tazminatı Alabilir

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru yanıt buldu. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alıp alamayacağına dair uzmanından açıklama geldi. Yaş dışındaki asgari emeklilik koşullarını yerine getirenlerin kendi isteğiyle işten ayrıldıklarında da kıdem tazminatı alabileceği belirtildi.

Son Güncelleme:
Milyonların Sorduğu Soru Yanıt Buldu: İstifa Eden de Kıdem Tazminatı Alabilir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca işçinin kıdem tazminatıyla alakalı kafasında çok fazla soru varken, uzman isimler de bunlar yanıtlamaya çalışıyor. Son olarak Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, köşesinde kendisine yöneltilen bir soruya yanıt vererek milyonların kafasındaki soruyu cevaplamış oldu.

Kıvanç, konuyla ilgili yazısında "Kıdem tazminatının hangi hallerde ödeneceği 1475 Sayılı Eski İş Kanununda düzenlenmiştir. Bunlar şöyledir: İşverenin haklı bir sebep olmadan işten çıkarması. İşçinin haklı gerekçeyle (örneğin ücretinin ödenmemesi) işten ayrılması. Erkek işçinin askerlik nedeniyle işten çıkması. Kadın işçinin evlendikten sonra bir yıl içinde çalışmayı bırakması. İşçinin emekliye ayrılması" ifadelerine yer verdi.

Milyonların Sorduğu Soru Yanıt Buldu: İstifa Eden de Kıdem Tazminatı Alabilir - Resim : 1

YAŞ DIŞINDAKİ KOŞULLAR

Bunların dışında işçinin kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilmesi için yaş dışındaki asgari emeklilik koşullarını yerine getirmesi gerektiğini belirten Ahmet Kıvanç, şu bilgileri verdi:

"Yaş dışındaki asgari emeklilik koşulu ilk defa sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre şöyledir:

8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayanlar: 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü.

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlar: 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü ya da sigortalılık süresine bakılmaksızın 7000 prim günü.

30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar: Bu gruptakilerde sigortalılık süresi aranmaz. İşe başlama tarihine göre aranan kademeli prim günü ise şöyle:

01.05.2008 – 31.12.2008 4600

01.01.2009 – 31.12.2009 4700

01.01.2010 – 31.12.2010 4800

01.01.2011 – 31.12.2011 4900

01.01.2012 – 31.12.2012 5000

01.01.2013 – 31.12.2013 5100

01.01.2014 – 31.12.2014 5200

01.01.2015 – 31.12.2015 5300

01.01.2016 ve sonrası 5400"

SGK'DAZ YAZI İSTENMELİ

Kıvanç, buna göre, 2010 yılında çalışmaya başlayan, 4800 prim gününü tamamlayan bir kişinin kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabileceğini belirtti. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirip işten kendisi ayrılan kişinin, kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kıdem tazminatı alabileceğine dair yazı istemesi gerektiği de belirtildi.

Enflasyon Sonrası İşçiye Kötü Haber: Kıdem Tazminatı Buhar OlduEnflasyon Sonrası İşçiye Kötü Haber: Kıdem Tazminatı Buhar OlduEkonomi
Engelli Aylığı, 65 Yaş Aylığı, Kıdem Tazminatı Tavanı... Memur Maaşıyla Birlikte Hepsi DeğiştiEngelli Aylığı, 65 Yaş Aylığı, Kıdem Tazminatı Tavanı... Memur Maaşıyla Birlikte Hepsi DeğiştiEkonomi

Kaynak: Habertürk

Etiketler
Kıdem Tazminatı İşçi
Son Güncelleme:
Ünlü Fransız Modacı Karl Lagerfeld’in Sadece Bir Gece Kaldığı Tarihi Konak Rekor Fiyata Satıldı! Duyanlar Hayrete Düştü Ünlü Fransız Modacı Sadece Bir Gece Kaldı, Tarihi Ev Rekor Fiyata Satıldı! Duyanlar Hayrete Düştü
Bugün Birine Yardım Etmenizi Gerektiren 3 İşaret Bugün Birine Yardım Etmenizi Gerektiren 3 İşaret
Altın, Dolar, Borsa... Haftanın En Karlı Yatırımı Belli Oldu! Parasını Buraya Yatıran Yaşadı Altın, Dolar, Borsa... Haftanın En Karlı Yatırımı Belli Oldu! Parasını Buraya Yatıran Yaşadı
Uzmanlar Egzersiz ve Diyet Yapmadan Kilo Vermenin İki Basit Yolunu Açıkladı Uzmanlar Egzersiz ve Diyet Yapmadan Kilo Vermenin İki Basit Yolunu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı 4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon
Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme Takvimi Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme Takvimi
İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyan Markete Akın
Avrupa'nın En Ucuz Ülkesi Açıklandı: Türkiye’den Herkes Oraya Akın Ediyor Avrupa'nın En Ucuz Ülkesi Açıklandı: Türkiye’den Herkes Oraya Akın Ediyor
Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu