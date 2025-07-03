Engelli Aylığı, 65 Yaş Aylığı, Kıdem Tazminatı Tavanı... Memur Maaşıyla Birlikte Hepsi Değişti

Memur maaşlarına gelen zam, birçok maaş ve ücrete yansırken engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanında önemli artışlar oldu. Bedelli askerlik ve evde bakım yardımı da zamdan etkilendi. Temmuz ayında bu kalemlerde yüzde 15,57 oranında yükseliş gerçekleşti.

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Engelli Aylığı, 65 Yaş Aylığı, Kıdem Tazminatı Tavanı... Memur Maaşıyla Birlikte Hepsi Değişti
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Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti ve evde bakım yardımı gibi birçok ödeme kaleminde de değişiklik yaşandı. Bu kalemlere temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren ücretlerde artış oldu.

Engelli Aylığı, 65 Yaş Aylığı, Kıdem Tazminatı Tavanı... Memur Maaşıyla Birlikte Hepsi Değişti - Resim : 1

İŞTE KALEM KALEM MAAŞLAR

65 yaş aylığı ocak ayında 4.664 TL iken, memur maaşlarına yapılan zam sonrası temmuz ayında 5.390 TL’ye yükseldi. Evde bakım parası ve kronik hastalık parası da 10.125 TL’den 11.702 TL’ye çıktı. Ayrıca %40-69 arası engelli aylığı 3.723 TL’den 4.302 TL’ye, %70 ve üzeri engelli maaşı ise 5.584 TL’den 6.454 TL’ye yükseldi.

Engelli Aylığı, 65 Yaş Aylığı, Kıdem Tazminatı Tavanı... Memur Maaşıyla Birlikte Hepsi Değişti - Resim : 2

ÇOCUK YARDIMI

Çocuk yardımları da zamdan payını aldı; okul öncesi çocuk yardımı 4.809 TL’den 5.558 TL’ye, ilkokul birinci sınıf için yardım 7.214 TL’den 8.337 TL’ye ve ortaokul için yardım da 7.695 TL’den 8.893 TL’ye çıktı.

Kıdem tazminatı tavanı, ocak ayında 46.655,43 TL iken zam sonrası 53.919,68 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bedelli askerlik ücreti de 243.013 TL’den 280.850 TL’ye çıkarıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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