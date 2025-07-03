Akaryakıt, Sigara ve Alkolün Fiyatı Artıyor! ÖTV Zammı Belli Oldu

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklanmasıyla birlikte akaryakıt, sigara ve alkole otomatik özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi. Akaryakıt, sigara ve alkolün ÖTV’si 6 aylık ÜFE oranında yüzde 15,71 artacak.

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Akaryakıt, Sigara ve Alkolün Fiyatı Artıyor! ÖTV Zammı Belli Oldu
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Üretici enflasyonu verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt, sigara ve alkole otomatik özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi.

Akaryakıt, sigara ve alkolün ÖTV’si 6 aylık ÜFE oranında yüzde 15,71 artacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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