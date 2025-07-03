Enflasyon Açıklandı: Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren kira artış oranı da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen temmuz ayı kira zam tavanı yüzde 43,23 oldu.

Konut kiralarında geçtiğimiz yıl uygulanan yüzde 25'lik tavan zam sınırının 2024 Temmuz itibarıyla sona ermesiyle birlikte, artık konut ve işyeri kiraları TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre artacak. Bu da kira kontrat süresi bu ay dolan kiracılar için ciddi bir maliyet artışı anlamına geliyor.

Yüzde 43'ü aşan yeni zam oranı, özellikle büyükşehirlerde hem ev kiracılarını hem de işletme sahiplerini zorlayacak gibi görünüyor. Kira kontratı temmuz ayında yenilenecek bir kiracı, örneğin 15 bin TL olan kirasını artık 21.485 TL'ye kadar ödemek zorunda kalacak.

Kaynak: Habertürk