Enflasyon Açıklandı: Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu

Haziran ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kirada tavan zam oranı belli oldu. Konut ve iş yeri kiralarında temmuz ayında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 43,23.

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Enflasyon Açıklandı: Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu
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Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren kira artış oranı da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen temmuz ayı kira zam tavanı yüzde 43,23 oldu.

Enflasyon Açıklandı: Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu - Resim : 1

Konut kiralarında geçtiğimiz yıl uygulanan yüzde 25'lik tavan zam sınırının 2024 Temmuz itibarıyla sona ermesiyle birlikte, artık konut ve işyeri kiraları TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre artacak. Bu da kira kontrat süresi bu ay dolan kiracılar için ciddi bir maliyet artışı anlamına geliyor.

Enflasyon Açıklandı: Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu - Resim : 2

Yüzde 43'ü aşan yeni zam oranı, özellikle büyükşehirlerde hem ev kiracılarını hem de işletme sahiplerini zorlayacak gibi görünüyor. Kira kontratı temmuz ayında yenilenecek bir kiracı, örneğin 15 bin TL olan kirasını artık 21.485 TL'ye kadar ödemek zorunda kalacak.

TÜİK Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı!TÜİK Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı!Ekonomi

Kaynak: Habertürk

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Kira, kiracı Kira Fiyatları
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TÜİK Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı! TÜİK Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı!
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