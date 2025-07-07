İkizköylüler Bir Kez Daha 'Zeytinime Dokunma' Diyecek

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Zeytinlik ve ormanlık alanların maden faaliyetine açacak iklim kanunun, Meclis komisyonundan geçmesi üzerine direniş devam ediyor. Kanun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirse zeytinlikler, ormanlar ve doğal zenginlikler maden sahasına dönüşebilecek. Bu yasa ile Milas’taki zeytinlik alanlar İkizköy ve Kemerköy termik santralleri için kömür yatağına dönüşecek.

'ZEYTİNİME DOKUNMA'

İkizköylüler yarın bir kez daha TBMM önüne giderek “zeytinim dokunma” diyecek. Yapılan çağrıda “Buluşmamız saat 13.00'da gerçekleşecek. Yıkım yasası salı günü mecliste. Ankara sokaklarında nöbet tutan biz köylüler, hayatımızı savunmak için orada olacağız. Türkiye’nin dört bir yanından herkesi dayanışmaya çağırıyoruz” dendi.

İkizköylüler, torba yasa teklifinin Meclis komisyonunda görüldüğü hafta da Ankara’ya giderek itiraz etmişti. Meclis koridorlarında arbede yaşanırken köylüler ve yanlarında bulunan Türkiye Barolar Birliği avukatı zor kullanılarak dışarı çıkarılmıştı.

'TOPRAĞIMIZI VERMİYPRUZ'

Öte yandan yasaya karşı çeşitli eylemler de devam ediyor. Milletvekilleri ve Bakanlıklar telefonlarla aranarak kanunun iptali isteniyor. Telefon eylemi için yapılan çağrıda şöyle dendi: “Orman, zeytinlik, mera, tarım alanlarını ve su varlıklarını maden ve enerji şirketlerine açan torba yasa, işgal yasası, teklifi şu anda Meclis Genel Kurulunda oylanıyor. Bu sefer bütün gücümüzle 'Toprağımızı Vermiyoruz' demezsek bizi açlık, susuzluk, topraksız, nefessiz kalma tehlikesi bekliyor. Sesimizi milletvekillerine duyurmamız çok önemli.”

DAYANIŞMAYA DAVET

Açıklamada “İlimizin AKP – MHP milletvekillerini arayıp “Bu yasa teklifini geri çekin” diyoruz. İlimizin muhalefet milletvekillerini arayıp ‘Meclis Genel Kuruluna mutlaka katılın ve bu yasa teklifini geri çektirmek için tüm gücünüzle savaşın’ diyoruz. Şimdi susarsak bizim adımıza ve doğa adına ölüm fermanı verecekler. Susmayacağız. Yıkım yasası salı günü mecliste. Ankara sokaklarında nöbet tutan biz köylüler, hayatımızı savunmak için orada olacağız. Türkiye’nin dört bir yanından herkesi dayanışmaya çağırıyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi