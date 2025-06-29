Göl Buhar Olup Uçtu, Geriye Tuzu Kaldı

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Edirne’nin Enez ilçesinde bulunan Taşaltı Gölü, aşırı sıcaklar nedeniyle buhar oldu. Gölün bulunduğu yerde su yerine beyaz ve parlak tuz tabası kaldı.

İlçenin çıkışındaki Trapez mevkisinde bulunan göldeki su, aşırı sıcaklar nedeniyle çekilince ortaya tuzla kaplı bir alan ortaya çıktı. Denize girmek için bölgeye gelenler oluşan tuz gölüne ilgi gösteriyor.

'DAHA ÖNCE FLAMİNGO FOTOĞRAFLARI ÇEKİYORDUK'

Enez sahilinde tatil yapan Nazmi Metin, her yıl yaz aylarını Enez'de geçirdiğini söylerken, göl ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Bu yıl sıcakların kendini daha fazla hissettirdiğini belirten Metin, "Lagün Gölleri yakınındaki Taşaltı Gölü'nün suyu aşırı sıcaklarda buharlaştı. Ortaya tuz tabakası çıktı. Vatandaşlar da buraya gelip hayvanları için tuz topladı. Bu alan görsel güzellik oluşturdu. Daha önce bu gölde flamingoların fotoğraflarını çekiyorduk şimdi ise böyle bir manzara çekiyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA