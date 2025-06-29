Göl Buhar Olup Uçtu, Geriye Tuzu Kaldı

Bir dönem flamingoların uğrak noktası olan Taşaltı Gölü'nde suyun tamamı buharlaştı. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkan durumda ortaya tuzla kaplı bir alan ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Göl Buhar Olup Uçtu, Geriye Tuzu Kaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne’nin Enez ilçesinde bulunan Taşaltı Gölü, aşırı sıcaklar nedeniyle buhar oldu. Gölün bulunduğu yerde su yerine beyaz ve parlak tuz tabası kaldı.

İlçenin çıkışındaki Trapez mevkisinde bulunan göldeki su, aşırı sıcaklar nedeniyle çekilince ortaya tuzla kaplı bir alan ortaya çıktı. Denize girmek için bölgeye gelenler oluşan tuz gölüne ilgi gösteriyor.

Göl Buhar Olup Uçtu, Geriye Tuzu Kaldı - Resim : 1

'DAHA ÖNCE FLAMİNGO FOTOĞRAFLARI ÇEKİYORDUK'

Enez sahilinde tatil yapan Nazmi Metin, her yıl yaz aylarını Enez'de geçirdiğini söylerken, göl ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Bu yıl sıcakların kendini daha fazla hissettirdiğini belirten Metin, "Lagün Gölleri yakınındaki Taşaltı Gölü'nün suyu aşırı sıcaklarda buharlaştı. Ortaya tuz tabakası çıktı. Vatandaşlar da buraya gelip hayvanları için tuz topladı. Bu alan görsel güzellik oluşturdu. Daha önce bu gölde flamingoların fotoğraflarını çekiyorduk şimdi ise böyle bir manzara çekiyorlar” ifadelerini kullandı.

Tuz Gölü Risk Altında! Uzman İsimden Endişelendiren AçıklamaTuz Gölü Risk Altında! Uzman İsimden Endişelendiren AçıklamaÇevre

Kaynak: AA

Etiketler
Edirne Göl
Son Güncelleme:
Kumluca’da Aniden Başlayan Hortum Seralara Zarar Verdi Kumluca’da Aniden Başlayan Hortum Seralara Zarar Verdi
Enerjinizin Sömürüleceğine ve İlgisiz Kalacağınızın 3 İşareti Enerjinizin Sömürüleceğine ve İlgisiz Kalacağınızın 3 İşareti
Yaren Leyleğin Yavruları Sağlık Kontrolünden Geçirilerek Halkalandı Yaren Leyleğin Yavruları Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Bilimsel Araştırma Son Noktayı Koydu: Mutlu Evliliğin Anahtarı Para mı Sevgi mi? Bilimsel Araştırma Son Noktayı Koydu: Mutlu Evliliğin Anahtarı Para mı Sevgi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı! On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı!
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Sahnede Aniden Fenalaşmıştı... İlk Açıklama Geldi! Sevcan Orhan'a Ne Oldu? Sahnede Aniden Fenalaşmıştı... İlk Açıklama Geldi! Sevcan Orhan'a Ne Oldu?
Hülya Avşar'dan Gündem Olan Tatil Pozu: İşte O Fotoğraf Hülya Avşar'dan Gündem Olan Tatil Pozu