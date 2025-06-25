Yaren Leyleğin Yavruları Sağlık Kontrolünden Geçirilerek Halkalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKPM) 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa’daki Uluabat Gölü çevresinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında yavru leylekleri halkalayarak göç rotalarını izlemeye başladı.

Kuş araştırmacılarıyla işbirliği içinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin 4 yavrusu, kısa süreliğine yuvadan alınarak gaga ve bacak uzunlukları ölçüldü.

Ayrıca bilimsel analizlerde kullanılmak üzere tüy örnekleri alındı. Ölçüm ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 yavru halkalandı, ayrıca bu yavrulardan 2'sine uydu vericisi takıldı.

Gerekli kontrollerin ardından yavrular güvenli şekilde tekrar yuvalarına bırakıldı.

Kaynak: AA