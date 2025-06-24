Kanat Açıklığı 15 cm: O Kelebek Düzce'de Bulundu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde fındık bahçesinde bulunan tavus kelebeği, renk ve desenleriyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Kanat Açıklığı 15 cm: O Kelebek Düzce'de Bulundu
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Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı 800 rakımlı Saçmalıpınar köyünde fındık bahçesinde çalışan 16 yaşındaki Bedirhan Uzun, ağaçların arasında büyük bir kelebek olduğunu fark etti.

Renklerine ve büyüklüğüne hayran kaldığı kelebeği yakalayarak ilçe merkezindeki evine getiren Uzun, yaptığı araştırmada tavus kelebeği olduğunu öğrendiği böceğin kanat açıklığını, 15 santimetre ölçtü.

Kelebeği yapraklarla besleyen Uzun, kanatlının fotoğrafını internette tarattığında Avrupa'nın en büyük güvesi olduğunu öğrendiğini anlatarak "Ev arkadaşım oldu. Yaprakla besleniyormuş, besledim, yedirdim. Güzel vakit geçirdik, hayatının en güzel 2 gününü yaşadı" ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce İl Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Avrupa, Güney Doğu Asya ve Uzak Doğu'da yaygın görülen tavus kelebeğine Türkiye'de Trakya, Marmara, Ege, Batı-Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da rastlanabiliyor.

Boyutları 10-15 santimetre arasında değişen kelebek, düşük rakımlı alanlardan 2500 metre yüksekliğindeki yerlere kadar ovalarda ve çayırlarda yaşayabiliyor.

Tavus kelebeğinin tehlike statüsü, "Türkiye'deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı"nda LC (Asgari Endişe) düzeyinde olarak belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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