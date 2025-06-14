Organize Sanayi Atıkları Tarım Suyunu Zehirledi

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Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde özellikle Galvanizin, Alüminyum fabrikaları ve benzeri ağır sanayi işletmelerinin bulunması, çevre kirliliği riskini artırıyor. Karadeniz Ereğli OSB içerisinde yer alan sanayi tesislerin bölge köylerinin tarımsal sulama amacıyla kullandığı dereye boyalı ve zehirli atıklar bıraktığı iddia edildi. Sanayi tipi arıtma tesislerinin eksikliğinin, bölgedeki yaşamı ve ekosistemi tehdit ettiği belirtildi.

SAĞLIK VE GEÇİM KAYNAKLARI TEHDİT ALTINDA

Karadeniz Ereğli Çevre Gönüllüleri tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi: “Geçtiğimiz yıl galvaniz fabrikası tarafından dereye bırakılan boyalı su atıkları nedeniyle Çevre İl Müdürlüğü ve jandarma çevre timleri tarafından numune alınmış ve para cezaları uygulanmıştır. Ancak bu yaptırımların yeterli olmadığı, dün akşam yaşanan olayla bir kez daha gözler önüne serilmiştir. 13 Haziran akşam saatlerinde Ereğli OSB'den salınan boyalı su ve atıklar, korkunç bir kokuyla birlikte dereyi simsiyah boyamıştır. Bu dere güzergâhında yer alan Hamzafakıllı, Topçalı ve Bölücek köyleri, tarımsal faaliyetlerini ve sebze seralarını bu dereden sağladıkları su ile sürdürmektedir. Yaşanan bu durum, bölge halkının sağlığını ve geçim kaynaklarını doğrudan tehdit etmektedir.”

Kaynak: Haber Merkezi