Akbelen'in Etrafına Dikenli Tel! 'Tarlalar Şirketin Tapulu Malı Değil'

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de, Akbelen Ormanı’nı korumak için mücadele veren köylüler, bu sabah gözünü Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin yeni hamlesine açtı. Maden sahasının etrafına dikenli tel çekilmeye başlandığı görüldü.

'TARLALAR, ŞİRKETİN TAPULU MALI DEĞİL'

YK Enerji'nin çektiği dikenli tel, zeytinliklerde yer alıyor, ayrıca köylülerin zeytinlik ve tarlalarına ulaşmasına engel oluyor. İkizköy Çevre Komitesi’nden Esra Işık, şunları söyledi:

"Köyümüzden Haydar amcamızın madenin hemen kıyısında olan bir zeytinliği var. Onun yanında başka insanların da zeytinliği var. Henüz zarar görmedi. Fakat bu insanların tarlasına, zeytinliklerine girişlerini engelleyecek şekilde dikenli tel çekmeye başlamış şirket. Asla izin vermeyeceğiz, tutanak tutturacağız. Bu tarlalar şirketin tapulu malı değildir. Bu tarlalar köylerimizin geçim kaynağıdır. Şirketin kafasına göre tel çekme hakkı yoktur. Sonuna kadar mücadele etmeye devam ediyoruz."

DİRENİŞİN YILDÖNÜMÜ İÇİN ÇAĞRI

Öte yandan köylüler, nöbete başlamalarının 3. yıldönümü için 20 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00’de İkizköy Karadam Meydanı’nda “Şirketleri değil zeytini, tarımı, köylüyü koruyun” diyerek eylem ve basın açıklaması gerçekleştireceklerini duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem