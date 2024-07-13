İkinci El ve Sıfır Otomobil Fiyatları Düşecek Mi? 31 Ağustos'a Dikkat!

7 Temmuz’da yürürlüğe girmesi beklenen Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) ulusal tip onaylı araçlar için 31 Ağustos’a ertelenmişti. Yönetmeliğe göre bazı güvenlik donanımları bulunmayan araçların satışı yasaklanacak. Düzenlemenin 31 Ağustos’a ertelenmesiyle birlikte sıfır araçlar için markaların uyguladığı kampanyalar devam ediyor.

'31 AĞUSTOS' AYRINTISI

Milliyet'in haberine göre, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, tüketicilerin takasa yöneldiğini ve takas tekliflerinin son dönemde revaçta olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren, ulusal tip onaylı bazı modeller için 31 Ağustos’a kadar uzatılan GSR yönetmeliği dolayısı ile yönetmeliğe uymayan araç stoklarının eritilmesi maksadıyla kampanyalar halen devam ediyor.

Bu noktada markalara bu araçlara dair belirli bir kota tanındığından, satışların 7 Temmuz sonrası devam ettiğini hatırlatmakta fayda var. Markadan markaya değişen oranlarla ortalama yüzde 10 ila 15 oranında indirimlerin devam ettiğini söyleyebiliriz.

31 Ağustos’a uzatılan süre sadece ulusal tip onaylı ve ülkemizde üretilen otomobilleri kapsar nitelikte. Dolayısıyla bu karardan 8 farklı model faydalanabiliyor. Daha önce ilgili Bakanlıklarımız markaların 2023 yılında sattığı otomobil sayısının yüzde 10’u kadar oranda otomobil satabilmesine müsaade etmişti. Bu oran ticari araçlarda ise yüzde 30. Bu sebeple 7 Temmuz tarihi geride kalmasına rağmen, bu kota dahilinde yönetmeliğe uymayan araç satışı halen devam ediyor.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR DÜŞER Mİ?

Kampanyaların süresini araç stoklarının seyri belirleyecek. Ulaşılan satış adetleri göz önünde bulundurulursa yaz sonu itibarıyla kampanyaların sonlanacağını veya dozajının azalacağını söyleyebiliriz.

İkinci el otomobilde fiyatları belirleyen farklı dinamikler söz konusu. Koşullar bu şekilde olunca reel fiyatlarda gerileme olsa dahi maliyetler ve tercihler sebebiyle bu durumun talep edilen fiyatlara yansımayacağı kanaatindeyiz.

Bununla beraber sıfır otomobilde de daha fazla fiyat düşüşü olmayacağı beklentisi göz önünde bulundurulursa, ikinci el otomobilde fiyat düşüşü olmayacaktır. Bunun aksine GSR kaynaklı fiyat artışları sıfır otomobil etiketlerine yansıdığı takdirde yılın son çeyreğinde ikinci el otomobil fiyatlarında da bir miktar artış görülebilir.