Almalı Mı, Satmalı Mı? Kapalıçarşı Kuyumcularından Altın Tahminleri

ABD enflasyon verileri sonrası altın fiyatlarında artış yaşandı. Kapalıçarşı kuyumcuları ise en çok merak edilen soruya tahminleriyle yanıt verdi. Kapalıçarşı esnafına göre altın, yükseliş trendini sürdürecek.

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Almalı Mı, Satmalı Mı? Kapalıçarşı Kuyumcularından Altın Tahminleri

ABD'de enflasyon verileri beklentinin altında gelince altın fiyatları yükselmeye başladı. Buna bağlı olarak gram altında rekor seviye test edildi. Altındaki artış sonrası birikim yapmak isteyenlerin akıllarında tek bir soru belirdi: Altın almalı mıyım, satmalı mıyım?

Mynet'in aktardığına göre, Kapalıçarşı kuyumcu esnafı o sorulara yanıt olarak, "Şu anda gram altın yükselişte, bu yükseliş devam edecek" dedi. Bir başka kuyumcu ise, "Daha da yukarı gidecek. Şu an 2.560 TL seviyesinde ama 2.700, 3000 liralara kadar gidecek" yorumunda bulundu.

Diğer kuyumcu esnafı da, “Uzun dönem için altın alma zamanı. Yatırım için alanların bir kısmı getirip altın bozduruyor. Bir kısmı da daha da yükselir diye bekliyor” diye konuştu.

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