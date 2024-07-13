Çorlu'da Korkutan Patlama: Yürekler Ağıza Geldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada işletme sahibi yaralanırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Çorlu'da Korkutan Patlama: Yürekler Ağıza Geldi

Tekirdağ Çorlu'da, poğaça ve simit üretimi yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada iş yeri sahibi Aziz Eriz yaralandı.

Çorlu’nun Kemalettin Mahallesi İnci Sokak'ta poğaça ve simit üretimi yapılan iş yerinde saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiği bildirildi.

Çorlu'da Korkutan Patlama: Yürekler Ağıza Geldi - Resim : 1

Patlamada, yakındaki binalarda oturanlar, büyük korku yaşadı. İş yerinden dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada hafif yaralanan iş yeri sahibi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatıp önlem alırken iş yerinde hasara neden olan patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynakladığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: DHA

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