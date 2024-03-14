İkizköylüler: Yaşamlarımızı gasp etmeye çalışsalar da mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Akbelen Ormanı'ndaki kamulaştırma kararının geri çekilmesini olumlu karşılayan İkizköylüler, "İkizköylüler olarak sonuna kadar köyümüze sahip çıkacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 Mart'ta Resmi Gazete’de yayımlanan 8247 sayılı acele kamulaştırma kararıyla Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştı.

Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla iptal edilmişti.

Kararı olumlu karşılayan İkizköylüler maden sahasının bulunduğu alanda traktörden çektikleri görüntülerini paylaştı.

Köylülerden Nejla Işık, "Topraklarımızı, yaşamlarımızı gasp etmeye çalışsalar da mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İkizköylüler olarak sonuna kadar köyümüze sahip çıkacağız" dedi.

Köylüler, "Ölmek var, dönmek yok", "Madene teslim olmak yok", "Madene verecek köyümüz yok" sloganları attı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Akbelen Ormanı İkizköy Direnişi Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan
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