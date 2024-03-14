THY duyurdu: Seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Leipzig ve Hannover kentlerindeki havalimanlarında güvenlik personeli grevi nedeniyle yarın icra edilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "TK 1339 İstanbul-Leipzig", "TK 1340 Leipzig-İstanbul" ve "TK 1554 Hannover-İstanbul" tarifeli seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

Kaynak: AA