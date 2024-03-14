Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı ve civarında yoğun kar yağışı etkili oldu.

Aralıksız yağış nedeniyle Ağrı Dağı'nın zirvesinden eteklerinde doğru yaklaşık 4 bin metrelik bölüm kar altında kaldı.

Baharın gelişiyle kıştan kalan karların bir bölümünün eridiği dağ, yeniden beyaza büründü.

Bu arada, Iğdır'da yer alan Pamuk Dağı ve Zor Dağlarına da kar yağdı.

Kaynak: AA