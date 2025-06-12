Hava Kirliliğine Neden Olan Şirketlere Bakanlıktan 38 Milyonluk Ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava kirliliğine karşı mücadelede denetimlerin ve cezaların artırılacağını açıkladı. Bakanlık yılın ilk 5 ayında 53 tesise 38 milyon lira ceza kestiğini açıkladı.

Hava Kirliliğine Neden Olan Şirketlere Bakanlıktan 38 Milyonluk Ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hava kirliliğine karşı denetimlere ilişkin verileri resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Emisyon kurallarına uymayan 53 tesise 38 milyon lira ceza kesildiğini açıklayan bakanlık “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemimiz ile sanayi tesislerinin baca çıkışları 7/24 sıkı takip altında. Sürekli İzleme Merkezi ile incelenen baca gazı emisyon değerleri sonucu, 2025 Mayıs ayında hava kirliliğine neden olan 53 tesise 38 milyon 114 bin TL ceza uyguladık” açıklamasında bulundu.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da “Çevremizi korumak için gece gündüz çalışıyor, hava kirliliğiyle mücadelede taviz vermiyoruz. Kurallara uymayan sanayi tesislerine gerekli cezaları uyguladık. Denetimlerimizi her alanda artıracağız. Halkımızın sağlığı ve doğamız için mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum
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