Türkiye'nin İkinci Büyük Gölünde Vahim Manzara! Hızla Küçülüyor...

Türkiye’nin ikinci en büyük gölü olan Tuz Gölü, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle alarm veriyor. 1987-1990 yılları arasında yaklaşık 130 bin futbol sahası büyüklüğünde sulu havzaya sahip olan göl, bugün sadece 13 bin futbol sahası büyüklüğünde su alanına sahip.

HIZLA KÜÇÜLÜYOR

Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği noktada yer alan Tuz Gölü, sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilikle Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri. Başta flamingolar olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan göl, son yıllarda yağışların azalması, küresel ısınma ve bilinçsiz su kullanımı gibi nedenlerle hızla küçülüyor.

Aksaray Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melayip Bilgin, gölün bulunduğu İç Anadolu’nun Türkiye’nin en az yağış alan bölgesi olduğunu belirterek, özellikle Tuz Gölü çevresinin bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biri olduğunu ifade etti.

'YAĞIŞLAR AZALIYOR, SICAKLIK ARTIYOR'

Bu bölgenin de en az yağış alan tarafının Tuz Gölü ve civarı olduğunu anlatan Bilgin, şöyle konuştu: "İklim değişikliklerin etkisi sadece bu bölge veya ülkemizle sınırlı değil, tüm dünyada hissediliyor. İklim değişiklikleriyle beraber yağışlar azalıyor, sıcaklıklar artıyor ve dünya ısınıyor. Bu iklim değişiklikleri için dünyada çeşitli önlemler alınıyor. Aksaray ve Tuz Gölü özelinde bu yıl da az yağış aldığımız bir dönemi geride bıraktık. Bu az yağışlı dönemin etkilerini önümüzdeki aylarda ve gelecek yıl daha çok hissedeceğiz."

'ÖNLEM ALINMAZSA...'

Son yapılan ölçümlere göre gölde sadece 9 bin 200 hektarlık alan suyla dolu. Oysa 1980’lerde bu alan 93 bin hektardı. Bilgin, "Tuz Gölü'nün sulak alanı 1987-1990 yılları arasına kadar yaklaşık 93 bin hektar civarındaydı. 2000'li yıllara gelindiğinde bu alan 30 bin hektarlara düştü. Şu anda ise 9 bin 200 hektar civarında. Tuz Gölü, 93 bin hektar civarındayken 130 bin futbol sahası büyüklüğündeydi. Kuraklığın ve iklim değişikliğinin etkisiyle 13 bin futbol sahasına kadar geriledi. Yani Tuz Gölü'nün su dolu alanı 10'da 1 oranında kalmış gözüküyor. Küresel ısınma devam ettiği sürece ve yeterli önlemler alınmazsa mutlaka bu alanın daha da azalacağı öngörülmekte." uyarısında bulundu.

'SU FAKİRİ ÜLKE OLACAĞIZ'

Kuraklık sadece mevsimsel değil; tarımsal, hidrolojik, meteorolojik ve sosyoekonomik boyutlarıyla da bölgeyi etkiliyor. Bilgin, önlem alınmazsa yer altı su kaynaklarının tükenmesi, obruk oluşumu ve içme suyu kesintileri gibi ciddi sorunların kapıda olduğunu söyledi. Bilgin, "Son yıllarda yağışların az olması ve bilinçsiz kullanım nedeniyle su zengini ülke tabirimizden su fakiri tabirine gittiğimiz görünüyor. Genellikle az su isteyen ürünler ekilip biçilmesi gerekiyor. Biz maalesef ürün az su istese de çok su istese de pirinç tarlası sular gibi suluyoruz." dedi.

Kaynak: AA