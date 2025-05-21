İklim Krizi Onu da Vurdu... 'Saklı Kanyon' Kurudu

Manisa’daki Spil Dağı Milli Parkı’nda yer alan ve doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen saklı kanyon, kuraklık nedeniyle kurudu. Kar ve yağış miktarının düşmesiyle 700 metrelik kanyonun tamamı susuz kaldı. Doğal güzelliğini kaybeden kanyon, dronla havadan görüntülendi.

İklim Krizi Onu da Vurdu... 'Saklı Kanyon' Kurudu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı’nda bulunan ve “keşfedilmemiş saklı cennet” olarak adlandırılan saklı kanyon, bu yıl kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Kuruyan kanyonun son durumu, dron ile havadan görüntülendi.

Rakımı 1517 metreye ulaşan Spil Dağı Milli Parkı, endemik bitkileri ve eşsiz doğasıyla bölgenin önemli doğal alanlarından biri olmayı sürdürüyor. 650 metre rakımdan başlayarak Şehzadeler ile Yunusemre ilçelerinin arasından geçen ve Çaybaşı Deresi’ne uzanan kanyon; şelaleleri, doğal göletleri ve manzarasıyla özellikle son yıllarda doğa tutkunlarının sıkça ziyaret ettiği bir rotaya dönüşmüştü. Ancak bu yıl kar yağışının ve yağmurun yetersiz kalması nedeniyle 700 metre uzunluğundaki kanyon tamamen kurudu. Ziyarete açık olan yalnızca 150 metrelik bölüm de suyun çekilmesiyle görselliğini büyük ölçüde yitirdi. Doğal dokusuyla dikkat çeken kanyonun susuz hali, bölgedeki iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: DHA

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