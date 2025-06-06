Bakan Murat Kurum'dan 'Gazze' Vurgulu Bayram Mesajı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda hem depremzedelere yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı hem de Gazze'deki insani krize dikkat çekti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Bakan Murat Kurum, depremlerden etkilenen vatandaşların yeni yuvalarına kavuşmasının kendilerine büyük bir sevinç ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.
Kurum, "deprem felaketinden etkilenen kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadan, yeni yuvalarına kavuştuklarını görmenin verdiği heyecanla, bayramımız mübarek, geleceğimiz aydın olsun" ifadelerini kullandı.
Gazze’de yaşanan trajedilere de değinen Bakan Kurum, mesajında, bölgede devam eden insanlık dışı saldırıların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması temennisinde bulundu.
Bakan Kurum, "Kurban Bayramı'nın aziz milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi duasıyla, Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırımın sona ermesi, adalet ve barışın bir an önce tesis edilmesi dileğiyle, ." sözleriyle hem barış çağrısı yaptı.
#KurbanBayramı’nın aziz milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi duasıyla,— Murat KURUM (@murat_kurum) June 5, 2025
Gazze’de yaşanan insanlık dışı soykırımın sona ermesi, adalet ve barışın bir an önce tesis edilmesi dileğiyle,
Deprem felaketinden etkilenen kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadan, yeni yuvalarına… pic.twitter.com/F2bdy6m2ZS
Kaynak: Haber Merkezi