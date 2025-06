Murat Kurum Gençler İçin Yeni Projeyi Duyurdu! 18 Yaşını Dolduran Herkes Başvurabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. Gençlerle sohbet ederek sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle ilgili ‘18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Bu çok önemli bir avantaj’ dedi.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara değinen Bakan Kurum, ‘Devletimizin gücüyle gurur duyun ve bunu her yerde göğsünüzü gere gere anlatın. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir afet karşılığında böyle aksiyonu alabilen bir devletle, milletle karşılaşamazsınız. Biz güçlü bir devletiz’ mesajını verdi.

'BİZ DE DEPREMİ YAŞIYORDUK'

Bakan Kurum, bir gencin ‘6 Şubat’ta sizi en çok etkileyen an neydi?’ sorusuna şöyle yanıt verdi: Depremin ilk saatleriydi. Gaziantep'te, Nurdağı'na gittiğimizde bir enkazın altından küçük yavrusunu çıkarmış battaniyeye sarmış bir babanın feryadı beni çok etkiledi. Zor bir süreçti bir taraftan kar, kış, yağmur, soğuk bir taraftan 11 il yıkılmış 14 milyon vatandaşınız etkilenmiş. Her tarafa yetişeceksiniz. Duygularınızı yaşama imkanınız yok. Siz devletsiniz, devletten bekleneni bir an önce yapmak durumundasınız. O yüzden bir taraftan o işleri yapıyorduk. Bir taraftan biz de depremi yaşıyorduk. Bir taraftan da o acıları kimseye hissettirmeden kendi içimizde yaşamaya gayret gösteriyorduk. Allah, bir daha böyle bir afet yaşatmasın.

BU SÖZÜ VERDİK

Deprem bölgesinde ‘Devlet nerede, niye bu işleri yapmıyor?’ sorusunu duymadığını belirten Bakan Kurum, ‘Nasıl daha önceki afetlerde biz bu işleri yaptıysak şimdi de Allah'ın izniyle bu işleri hızlı bir şekilde yapacağız sizlere teslim edeceğiz dedik. Bu sözü verdik. Bu da bizim en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Çocuklarımla o bölgeye gittiğimde, ziyaret ettiğimde orada yapılan evleri, iş yerlerini gördüğümde sokakta gezerken 'Allah razı olsun sizin de burada emeğiniz var' demeleri, bize dua etmeleri bizim için en büyük mutluluk olacak’ dedi.

Gençleri ev sahibi yapmaya yönelik Bakanlığın yeni bir projesi olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Bakan Kurum, önceki projede evi olmayan 18 yaşını doldurmuş gençlere böyle bir kontenjan ayırdıklarını hatırlattı.

GENÇLER İÇİN DUYURDU

Yıl sonu veya gelecek yılın başı itibarıyla vatandaşlara sunulacak projeden de gençlere yine kontenjan ayıracaklarını belirten Bakan Kurum, ‘18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Bu çok önemli bir avantaj’ dedi.

'HAYAL KURUN VE PEŞİNDEN GİDİN'

Gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini anımsatan Bakan Kurum, şu tavsiyelerde bulundu: O hayalleri gerçekleştirmek aslında sizlerin elinde. Bunu yapabileceğinizi gösteren bir abiniz karşınızda oturuyor. Çünkü ben de bu sokaklarda büyümüş, buralarda büyümüş, gezmiş biri olarak memleketime, memleketimin 81 iline hizmet ediyorum. Bugün geçmişte burada top oynamış, basketbol oynamış, bir abiniz 'Bu alanları yapalım' dedi. İleride buradaki millet kütüphanesinin içerisinde sohbet ettiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi bunun daha iyisini yapacak. Ben buna inanıyorum.

