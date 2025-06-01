CHP’li Ömer Fethi Gürer'in Bakan Yumaklı’ya ‘Salmonella’ Sorusuna Yanıt Geldi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son günlerde ‘salmonella’ nedeniyle ihraç ürünlerdeki geri bildirimlerin sayısının arttığına dikkat çekerek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya bir soru önergesi iletti. CHP’li Gürer’in sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, denetim süreçlerinin işleyişini açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Yumaklı’ya şu soruları sordu:

Yumurta ürünleri (sıvı ve dondurulmuş yumurta, yumurta tozu ve benzeri) üretimi yapılan kaç il ve işletme bulunmaktadır?

Salmonella denetimi kaç işletmede yapılmıştır?

Çiğ kırmızı et ve hazırlanmış kırmızı et karışımlarında Salmonella saptanmış mıdır?

Çiğ kanatlı eti, hazırlanmış kırmızı et karışımları, ısıl işlem görmemiş et ürünleri, tütsülenmiş ve kurutulmuş et ürünlerinde 2024 yılında kaç denetim yapılmıştır?

Kaç sorunlu ürün saptanmıştır?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP’li Gürer’in sorularına şöyle yanıt verdi:

İşletmeler, “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği” uyarınca Salmonella analizlerini yapmak ve uygun olmayan sonuçlarda düzeltici faaliyetlerde bulunmakla yükümlüdür.

'SALMONELLA ORANI YÜZDE 1’İN ALTINDA'

2024 yılında Ulusal Salmonella Kontrol Programı (USKP) kapsamında 84.273 numune analiz edilmiş ve bu analizlerde Salmonella oranı %1’in altında kalmıştır. İnsan sağlığı açısından risk taşıyan S. Enteritidis ve S. Typhimurium serotipleri baskın olarak tespit edilmemiştir.

'GEREKLİ YAPTIRIMLAR UYGULANDI'

Et ve et ürünleri denetimlerine ilişkin ise 2024 yılı boyunca toplam 12.441 resmi kontrol gerçekleştirildiği, mevzuata aykırı durumlarda gerekli yaptırımların uygulandığı bilgisi verildi.

Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerinde işletmelerin hijyen ve mikrobiyolojik kriterlere uyumunu sağlamak amacıyla bir denetim politikası uyguladığını ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Gıda da sorunlar sağlığımızı doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle piyasada satışa sunulan her ürün insan sağlığına olumsuz etkisi olmayacak ürünler olması esastır. Farklı ürünlerde durumu sürekli izleyerek kamuoyun bilgisine taşıyoruz.

'TÜM VAKALAR CİDDİ RİSK'

‘Bakanlık, denetimlerden ve yapılan analizlerden bahsederken salmonella tespit edilen işletmelere ceza uygulandığını söylüyor’ diye belirten Gürer ‘ Ancak kaç adet işletmede, kaç adet üründe salmonella ile karşılaşıldığını açıklamıyor. Oysa sadece mayıs ayında ihraç ettiğimiz 4 üründe salmonella tespit edilerek uyarı verilmiş durumda. Bu ürünlerin 3'ü susam tohumu, 1'i ise vanilyalı helvadır. Tüm vakalar 'ciddi risk' olarak sınıflandırılmıştır. Yunanistan'a yapılan 3 ihracat sınırda reddedilirken, Almanya'ya gönderilen üründe ise uyarı bildirimi yapılmıştır’ diye konuştu.