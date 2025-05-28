Murat Kurum 'Nusaybin Yıldız Gibi Parlıyor' Diyerek Duyurdu! Mardin’de Terörün İzlerinin Silinmesi İçin Yeni Adım

Başta İstanbul olmak üzere 84 ilde başlatılan kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor. Daha önce İstanbul’da depreme karşı başlatılan önleyici çalışmalarla dayanıksız binalara yapılan güçlendirmeler hakkında bilgilendirmeler yapan Bakan Kurum, yeni bir bilgilendirme daha yaptı.

MARDİN’DE 5 BİN KONUT

Mardin’in Nusaybin ilçesinde inşa edilen konutların sayısının 5 bine ulaştığını duyuran Bakan Kurum, ‘Terörsüz Türkiye’yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz! dedi.

'KARDEŞLİĞİMİZİN DE SEMBOLÜ'

Bakan Kurum’un X paylaşımında video eşliğinde şu ifadelere yer verildi:

Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor. Terörsüz Türkiye’yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz. Bunu Nusaybin’de başardık.

İlçemizi tam da Nusaybin’e uygun bir mimariyle 5 bin konut yaparak semt semt, mahalle mahalle yeniden ayağa kaldırdık. Bugün Nusaybin’deki yuvalarımız sadece inşa edilen binalar değil, kardeşliğimizin de sembolüdür.

Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor. ✨



Terörsüz Türkiye’yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz.



Bunu Nusaybin’de başardık.

İlçemizi tam da Nusaybin’e uygun bir mimariyle 5 bin konut yaparak semt semt, mahalle mahalle yeniden ayağa… pic.twitter.com/UQ44BoezLn — Murat KURUM (@murat_kurum) May 28, 2025

Kaynak: Haber Merkezi