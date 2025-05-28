Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’a gitti. Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bugün Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin yolcu etti.

Erdoğan’la birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AKP Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de Azerbaycan’a giden isimler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Azerbaycan'a iniş yaptı.

Kaynak: AA